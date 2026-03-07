Coalition Diomaye Président / Quand Aminata Touré cultive l’art du travail silencieux: « Ñun dañuy liggey tei duñu wax »


Coalition Diomaye Président / Quand Aminata Touré cultive l’art du travail silencieux: « Ñun dañuy liggey tei duñu wax »

C’est en wolof qu’Aminata Touré a choisi de résumer quatre mois de travaux. Superviseur général de la coalition Diomaye Président, l’ancienne Première ministre a livré lors de l’assemblée générale de validation des textes fondateurs une formule aussi brève que significative : « Ñun dañuy liggey tei duñu wax » nous travaillons tranquillement, sans tambour ni trompette.

 

Dans un paysage politique sénégalais volontiers bruyant, où les recompositions partisanes s’accompagnent ordinairement de déclarations tonitruantes et de querelles de positionnement, le choix de cette discrétion méthodique détonne. Dr Touré en fait presque une philosophie, celle d’une coalition qui préfère l’efficacité à la mise en scène et les actes aux effets d’annonce.

Samedi 7 Mars 2026
