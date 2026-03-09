Warang (Mbour) : 600 kg de chanvre indien saisis sur la plage…un charretier arrêté, ses complices en fuite

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, la Compagnie de gendarmerie de Mbour a mené une importante opération dans la nuit du 8 mars 2026, aboutissant à la saisie de 600 kilogrammes de chanvre indien et à l’interpellation d’un individu.



Selon les informations communiquées par la gendarmerie, l’opération a été déclenchée à la suite d’un renseignement signalant un trafic de drogue sur la plage de Warang. Les éléments de la Brigade de Recherches de Mbour, appuyés par ceux de la Brigade territoriale de Nianing, ont alors mis en place un dispositif de surveillance et d’interception dans la zone.



Aux environs de 04 heures du matin, les gendarmes ont surpris trois charretiers en train de débarquer une cargaison de drogue depuis une pirogue en provenance de la Casamance.



À la vue des forces de l’ordre, les individus ont tenté de prendre la fuite. Deux d’entre eux ont réussi à s’échapper, tandis qu’un charretier a été interpellé sur les lieux.



Bilan de l’opération



L’intervention a permis la saisie de :

• 600 kilogrammes de chanvre indien, répartis en 20 colis de 30 kg chacun ;

• un cheval ;

• deux charrettes utilisées pour le transport de la marchandise.



Le suspect interpellé a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants. L’enquête se poursuit afin de retrouver les complices en fuite et remonter la filière de trafic.