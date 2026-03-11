Ramadan 2026: la fondation Sokhna Diarra Bou Mame Cheikh Yérim offre des "ndogou" et des kits alimentaires aux populations

Comme à l'accoutumée, la fondation Sokhna Diarra Bou Mame Cheikh Yérim Ndoumbane, avec à sa tête, la présidente Sokhna Diarra Diouf, a encore cassé sa tirelire pour apporter son aide aux familles vulnérables et aux mosquées.

À travers une forte mobilisation des membres de ladite fondation, des dons Ndogou sous forme de " berndés" sont distribués aux populations. Dans la foulée, la fondation procède également à la remise gratuitement de kits alimentaires aux familles démunies de Thiès, Dakar, Louga, Mboro, Ndiassane, Tivaouane, entre autres localités à l'intérieur du pays.

La présidente ne cesse aussi d'apporter un appui financier aux mosquées pendant le ramadan afin qu'elles puissent elles aussi organiser leurs " Ndogou" avec leurs fidèles. À rappeler que la fondation Sokhna Diarra Bou Mame Cheikh Yérim a beaucoup investi durant ces cinq dernières années dans les œuvres caritatives en habillant les talibés lors des fêtes religieuses, en distribuant des kits scolaires aux enfants à l'occasion de l'ouverture des classes, ainsi que des kits alimentaires aux femmes etc.

Elle a contribué à la construction de la grande mosquée Mame Cheikh Yérim Ndoumbane Seck au quartier Diamaguène de Tivaouane, à la réalisation d'une morgue, d'un forage et d'une bibliothèque. Dans le secteur éducatif, la fondation réfectionne les tableaux des écoles primaires publiques et s'occupe de la scolarité de plusieurs enfants à travers le Sénégal . La fondation finance aussi l’hospitalisation et les opérations chirurgicales de gens vulnérables.

La présidente de la fondation, Sokhna Diarra Diouf est une Associée Juridique et Fiscale dans le domaine de l'investissement en Afrique Subsaharienne et Arbitre en matière civile et commerciale, formée au Canada et admise à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage( CCJA- OHADA) . Elle a comme conviction que tout citoyen doit avoir un impact social, si possible dans certaines localités car l’État ne peut pas tout faire.