Condoléances après le décès de l’ayatollah Ali Khamenei : l’imam Mouhamed Naby Gueye appelle à la paix

L’imam Mouhamed Naby Gueye, guide religieux de la Mosquée de la Divinité, s’est rendu ce jeudi 5 mars à l’ambassade de la République islamique d’Iran à Dakar pour présenter ses condoléances à la suite du décès de l’ayatollah Ali Khamenei.



À cette occasion, le religieux a signé le livre de condoléances ouvert par la représentation diplomatique iranienne. Très touché par la disparition du Guide suprême iranien, il a exprimé sa solidarité envers le peuple iranien et les autorités de ce pays.



Dans sa déclaration, l’imam Mouhamed Naby Gueye a fermement condamné les violences et les attaques qui ont conduit à cette situation. Il a lancé un appel pressant à un cessez-le-feu afin de préserver la paix et d’éviter une aggravation des tensions au niveau international.



Le guide religieux a également souligné que la poursuite des conflits et de la violence ne fait qu’accentuer l’instabilité dans le monde. Selon lui, ces crises ont des conséquences directes sur l’économie mondiale et sur les conditions de vie des populations.



« La guerre ne profite à personne. Elle détruit des vies, fragilise les nations et affecte l’économie mondiale. Il est temps de privilégier le dialogue et la paix », a-t-il déclaré.



Par cet appel, l’imam de la Mosquée de la Divinité a invité les dirigeants et la communauté internationale à œuvrer pour une solution pacifique, estimant que la stabilité mondiale passe avant tout par la fin des hostilités et la promotion du dialogue entre les nations.