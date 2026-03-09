08 mars - Conférence religieuse : Les femmes de Dya à l'honneur, entre piliers de stabilité familiale et soutiens aux efforts de la municipalité...

À l’occasion du 8 mars coïncidant avec le Ramadan, les femmes leaders du Mouvement Citoyen pour le Développement de Notre Localité (MCDL) de Dya, dans le département de Kaolack, ont organisé une conférence religieuse sur le thème : « La femme comme pilier de stabilité familiale et communautaire ».



Cette rencontre a été une tribune pour le maire et parrain de l’évènement, Tamsir Guèye, de revenir sur les liens qui le lient avec les femmes leaders. Saluant leur leadership et leur engagement, il a également promis de les soutenir davantage dans leurs activités génératrices de revenus. « Nous allons davantage vous aider pour que vous puissiez décoller (...). Je vous donne rendez-vous après la fête de la korité pour vous remettre des moulins. C’est juste pour vous témoigner qu’on doit vous célébrer tous les jours », a-t-il déclaré devant une foule nombreuse venue assister à la conférence religieuse.