08 mars - Conférence religieuse : Les femmes de Dya à l'honneur, entre piliers de stabilité familiale et soutiens aux efforts de la municipalité...

À l’occasion du 8 mars coïncidant avec le Ramadan, les femmes leaders du Mouvement Citoyen pour le Développement de Notre Localité (MCDL) de Dya, dans le département de Kaolack, ont organisé une conférence religieuse sur le thème : « La femme comme pilier de stabilité familiale et communautaire ».
Cette rencontre a été une tribune pour le maire et parrain de l’évènement, Tamsir Guèye, de revenir sur les liens qui le lient avec les femmes leaders. Saluant leur leadership et leur engagement, il a également promis de les soutenir davantage dans leurs activités génératrices de revenus. « Nous allons davantage vous aider pour que vous puissiez décoller (...). Je vous donne rendez-vous après la fête de la korité pour vous remettre des moulins. C’est juste pour vous témoigner qu’on doit vous célébrer tous les jours », a-t-il déclaré devant une foule nombreuse venue assister à la conférence religieuse.
Prenant la parole, les femmes leaders du MCDL ont tour à tour magnifié le travail de leur maire et par ailleurs président de leur mouvement. « Tamsir Guèye ne cesse d’appuyer les femmes de la commune de Dya. Il nous a offert son salaire de maire depuis qu’il est à la tête de la municipalité. Aujourd’hui, nous avons un solde bancaire de 16 millions de FCFA grâce à lui. De plus, il nous a donné des financements allant de 12 à 52 millions de FCFA sans condition, autre que les femmes soient autonomes (…). Nous ne cesserons de le remercier et s’il plait à Dieu, nous allons encore le porter à la tête de la mairie et même au-delà », ont-elles déclarés.
Rappelons que la conférence religieuse a enregistré la présence des maires de Ndiébel, de Latmingué, du DG de l’ANEC, des autorités religieuses et coutumières de la commune de Dya et du département de Kaolack.
Autres articles
-
Journée internationale des femmes : Amadou Mame Diop transmet le message combatif de Macky Sall
-
Warang (Mbour) : 600 kg de chanvre indien saisis sur la plage…un charretier arrêté, ses complices en fuite
-
Sunu Senelec (Episode 6) : Senelec, moteur de l’interconnexion en Afrique de l'Ouest
-
Saint-Louis : l’enquête s’élargit — nouvelles arrestations dans l’affaire d’association de malfaiteurs et de transmission présumée du VIH
-
Thiès- récital du Saint Coran: Cheikh Ahmed Saloum Dieng exprime ses vives préoccupations sur la situation en Iran...