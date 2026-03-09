Journée internationale des femmes : Amadou Mame Diop transmet le message combatif de Macky Sall

À l’occasion de la Journée internationale des femmes, Amadou Mame Diop a relayé un message fort de l’ancien président Macky Sall adressé aux femmes républicaines et à toutes les Sénégalaises.



Dans son intervention, le chef de l’État a rappelé que le mois de mars symbolise les grandes luttes et les épopées féminines qui ont marqué l’histoire nationale. Saluant l’engagement constant des femmes dans la vie politique et sociale, il a affirmé qu’elles ne sont pas seulement « la moitié du ciel », mais « l’essentiel du ciel ». Le message souligne également la place centrale accordée aux femmes dans son projet de réduction des inégalités sociales et dans les politiques publiques visant leur promotion dans tous les secteurs d’activité. Dans un contexte national jugé difficile, marqué par des crises sociales et économiques, Macky Sall a rendu hommage au courage et à la mobilisation des femmes sénégalaises, les appelant à rester unies et déterminées pour défendre les valeurs de la République, la justice et l’avenir du Sénégal.

