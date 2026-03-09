Sunu Senelec (Episode 6) : Senelec, moteur de l’interconnexion en Afrique de l'Ouest


Dans ce nouveau numéro de « Sunu Senelec », cap sur l’interconnexion électrique en Afrique de l’Ouest. De la Gambie à la Mauritanie, en passant par la Guinée, découvrez comment Senelec renforce l’intégration énergétique de la sous-région. Reportages de terrain et interviews exclusives avec les principaux acteurs du secteur, dont le Secrétaire général du WAPP, le pool énergétique ouest-africain, le Directeur Général de EDG et celui de NAWEC, pour comprendre les enjeux et les perspectives de ce réseau électrique sans frontières. 
Autres articles
Lundi 9 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Saint-Louis : l’enquête s’élargit — nouvelles arrestations dans l’affaire d’association de malfaiteurs et de transmission présumée du VIH

Saint-Louis : l’enquête s’élargit — nouvelles arrestations dans l’affaire d’association de malfaiteurs et de transmission présumée du VIH - 09/03/2026

Thiès- récital du Saint Coran: Cheikh Ahmed Saloum Dieng exprime ses vives préoccupations sur la situation en Iran...

Thiès- récital du Saint Coran: Cheikh Ahmed Saloum Dieng exprime ses vives préoccupations sur la situation en Iran... - 07/03/2026

« La coalition Diomaye Président enregistre l’adhésion de 278 maires » (Aminata Touré)

« La coalition Diomaye Président enregistre l’adhésion de 278 maires » (Aminata Touré) - 07/03/2026

Aminata Touré au Président de la République : « Le Sénégal peut témoigner de votre sagesse, votre discipline et votre amour pour la patrie »

Aminata Touré au Président de la République : « Le Sénégal peut témoigner de votre sagesse, votre discipline et votre amour pour la patrie » - 07/03/2026

Coalition Diomaye Président / Quand Aminata Touré cultive l’art du travail silencieux: « Ñun dañuy liggey tei duñu wax »

Coalition Diomaye Président / Quand Aminata Touré cultive l’art du travail silencieux: « Ñun dañuy liggey tei duñu wax » - 07/03/2026

Thiomby - Solution contre la pénurie d’eau : Ofor et Flex’Eau redonnent le sourire aux populations

Thiomby - Solution contre la pénurie d’eau : Ofor et Flex’Eau redonnent le sourire aux populations - 06/03/2026

Célébration du 4 avril à Thiès : Les trois maires de Thiès reçus en audience ce vendredi par le président de la République

Célébration du 4 avril à Thiès : Les trois maires de Thiès reçus en audience ce vendredi par le président de la République - 06/03/2026

ONU: Me Aïssata Tall Sall appelle la communauté internationale à soutenir Macky Sall

ONU: Me Aïssata Tall Sall appelle la communauté internationale à soutenir Macky Sall - 06/03/2026

Zone des Niayes- problème de commercialisation: les maraîchers déversent leurs productions sur la route

Zone des Niayes- problème de commercialisation: les maraîchers déversent leurs productions sur la route - 05/03/2026

Condoléances après le décès de l’ayatollah Ali Khamenei : l’imam Mouhamed Naby Gueye appelle à la paix

Condoléances après le décès de l’ayatollah Ali Khamenei : l’imam Mouhamed Naby Gueye appelle à la paix - 05/03/2026

Enseignement supérieur : le MESRI et les établissements privés renforcent le dialogue pour assainir le secteur

Enseignement supérieur : le MESRI et les établissements privés renforcent le dialogue pour assainir le secteur - 05/03/2026

Thiès- déguerpissement imminent de Cadior Glace: populations et restaurateurs s'insurgent contre le projet de la Ville...

Thiès- déguerpissement imminent de Cadior Glace: populations et restaurateurs s'insurgent contre le projet de la Ville... - 05/03/2026

ONU : Abdou Karim Sall apporte son soutien total à Macky Sall et prie pour “une victoire du Sénégal et de l’Afrique

ONU : Abdou Karim Sall apporte son soutien total à Macky Sall et prie pour “une victoire du Sénégal et de l’Afrique" - 05/03/2026

Poste de Santé de Diass : Air Sénégal injecte du matériel médical et trace la voie d’un partenariat durable pour la santé communautaire

Poste de Santé de Diass : Air Sénégal injecte du matériel médical et trace la voie d’un partenariat durable pour la santé communautaire - 05/03/2026

Guédiawaye : face à sa victime et à l’enfant né du viol, le maçon T. Diallo devant la justice

Guédiawaye : face à sa victime et à l’enfant né du viol, le maçon T. Diallo devant la justice - 05/03/2026

Escroquerie au visa : le faux assistant d’attaché de défense démasqué à Keur Massar…3,3 millions encaissés

Escroquerie au visa : le faux assistant d’attaché de défense démasqué à Keur Massar…3,3 millions encaissés - 05/03/2026

Charlantisme et escroquerie: Un homme grugé de 8 millions 600 mille Fcfa à Thiès

Charlantisme et escroquerie: Un homme grugé de 8 millions 600 mille Fcfa à Thiès - 04/03/2026

Ziguinchor- Prostitution forcée et traite humaine : la « Madame Clothes » au cœur d’une mafia sexuelle démantelée… la mafia nigériane tombe

Ziguinchor- Prostitution forcée et traite humaine : la « Madame Clothes » au cœur d’une mafia sexuelle démantelée… la mafia nigériane tombe - 04/03/2026

MBACKÉ - Les enseignants ont débrayé et ont organisé un sit-in suivi d'un point de presse

MBACKÉ - Les enseignants ont débrayé et ont organisé un sit-in suivi d'un point de presse - 04/03/2026

Escroquerie 2.0 à Thiès :De “Aïda Faye” au vigile masqué , l’amour en ligne vire au cauchemar

Escroquerie 2.0 à Thiès :De “Aïda Faye” au vigile masqué , l’amour en ligne vire au cauchemar - 03/03/2026

La Coalition Diomaye Président se structure: La superviseur Aminata Touré annonce la tenue de la validation des textes fondateurs

La Coalition Diomaye Président se structure: La superviseur Aminata Touré annonce la tenue de la validation des textes fondateurs - 02/03/2026

Le gaz européen s'envole de plus de 50% après l'arrêt de la production de GNL par QatarEnergy

Le gaz européen s'envole de plus de 50% après l'arrêt de la production de GNL par QatarEnergy - 02/03/2026

Kaolack - Campagne arachidière et criminalisation de l'homosexualité : 'Je nai plus d'espoir en ce régime...' (Moussa Fall, Aprodel)

Kaolack - Campagne arachidière et criminalisation de l'homosexualité : 'Je nai plus d'espoir en ce régime...' (Moussa Fall, Aprodel) - 01/03/2026

Ousmane Sonko :

Ousmane Sonko :" On est sur "Une cohabitation douce" si le PR (Bassirou Diomaye) ne s'aligne pas au parti Pastef..." - 01/03/2026

Ousmane Sonko:

Ousmane Sonko:"Certains de Pastef souhaitent mon départ de la primature"...je ne suis pas un Pm "super fort" - 01/03/2026

Célébration du 4 avril à Thiès: Entre méfiance et rivalité entre les maires, Me Habib Vitin tire la sonnette d'alarme

Célébration du 4 avril à Thiès: Entre méfiance et rivalité entre les maires, Me Habib Vitin tire la sonnette d'alarme - 01/03/2026

Relation Sonko–Diomaye : Sonko s’explique et laisse transparaître une tension au sein de Pastef

Relation Sonko–Diomaye : Sonko s’explique et laisse transparaître une tension au sein de Pastef - 01/03/2026

Le département d'Etat américain autorise le départ du personnel non essentiel du Qatar

Le département d'Etat américain autorise le départ du personnel non essentiel du Qatar - 01/03/2026

[🛑DIRECT] Situation politique dans PASTEF: Ousmane Sonko s’adresse aux militants

[🛑DIRECT] Situation politique dans PASTEF: Ousmane Sonko s’adresse aux militants - 01/03/2026

Grand Prix SENICO-Cérémonie de remise des prix : Khadim Seye électrise Dakar et porte haut les couleurs du Sénégal à l’international

Grand Prix SENICO-Cérémonie de remise des prix : Khadim Seye électrise Dakar et porte haut les couleurs du Sénégal à l’international - 01/03/2026

RSS Syndication