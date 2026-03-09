Sunu Senelec (Episode 6) : Senelec, moteur de l’interconnexion en Afrique de l'Ouest

Dans ce nouveau numéro de « Sunu Senelec », cap sur l’interconnexion électrique en Afrique de l’Ouest. De la Gambie à la Mauritanie, en passant par la Guinée, découvrez comment Senelec renforce l’intégration énergétique de la sous-région. Reportages de terrain et interviews exclusives avec les principaux acteurs du secteur, dont le Secrétaire général du WAPP, le pool énergétique ouest-africain, le Directeur Général de EDG et celui de NAWEC, pour comprendre les enjeux et les perspectives de ce réseau électrique sans frontières.