Conférence religieuse à Notto - attaques contre nos guides religieux : "Les hommes politiques doivent prendre leurs responsabilités..." (Alioune Sarr)

Comme à l'accoutumée, les Amazones du Diobasse (femmes militantes de l'Alliance pour le Sénégal/ Andando Ngir Senegaal), ont organisé hier une conférence religieuse dans la commune de Notto Diobasse.

La thématique de cette conférence portait ainsi sur "La paix et l'équité dans l'Islam". Un choix qui n'est guère fortuit d'après le conférencier El Hadj Idrissa Gaye qui est revenu en long et en large sur le contexte actuel et la quintessence de ce thème. Il a été plus tard conforté dans son discours par les autres intervenants dont des religieux et des dignitaires qui se sont aussi prononcés sur ledit thème "Paix et Équité" dans l'Islam.

De leur côté, les Amazones du Diobasse ont salué la forte présence des religieux et insisté sur leur compagnonnage avec le maire Alioune Sarr. Elles ont ainsi réitéré leur engagement auprès de ce dernier dans la matérialisation de l'ensemble de ses projets et programmes pour le développement de leur commune, Notto Diobasse et du Sénégal.

Pour sa part, le maire Alioune Sarr a indiqué que cette thématique veut tout simplement montrer que la respiration spirituelle n'altère pas l'engagement politique ou citoyen. Et que la paix est indispensable, une condition sine qua non pour le développement d'un pays.

Dans son discours, Alioune Sarr a condamné les attaques tous azimuts qui sont dirigées contre nos guides religieux. "On ne laissera pas faire... on fera face", a-t-il rassuré. "Nous avons une nation à construire et nous les hommes politiques nous avons des valeurs à sauvegarder. Donc, les hommes politiques et les hommes d'État, à un moment donné, il faut prendre vos responsabilités en sauvegardant les valeurs sacrées de l'Afrique, les valeurs sacrées du Sénégal, c'est-à-dire "Ngor, Jom, am yar, am téguine". Les hommes politiques, il faut à un moment donné, pour l'intérêt de la Nation, que vous preniez vos responsabilités", a-t-il lancé...