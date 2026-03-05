Enseignement supérieur : le MESRI et les établissements privés renforcent le dialogue pour assainir le secteur



De son côté, le directeur exécutif de l’Autorité nationale d’assurance qualité de l’enseignement supérieur a souligné l’importance du dialogue entre les acteurs. Selon le professeur Massamba Diouf, cette rencontre permet de partager les procédures liées à l’habilitation et à l’accréditation des programmes. Il a rappelé que le secteur privé représente environ 33 % des 300 000 étudiants orientés dans l’enseignement supérieur au Sénégal.

Les indicateurs de qualité sont par ailleurs jugés satisfaisants. Le taux d’acceptation des habilitations s’élève à 73 %, tandis que celui des accréditations tourne autour de 74 %. « Le privé est aujourd’hui un bon élève en matière d’assurance qualité et de respect des normes établies par l’État », a-t-il affirmé.



Pour sa part, le directeur des études et de la coopération, El Hadji Omar Thiam, a salué la contribution des établissements privés dans la formation du capital humain. Il a notamment insisté sur l’adéquation entre formation et emploi, soulignant que ces institutions préparent efficacement les étudiants à leur insertion dans le monde socioprofessionnel.



À travers cette rencontre, le ministère entend ainsi consolider la collaboration avec les établissements privés afin d’améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et de renforcer son rôle dans le développement du capital humain au Sénégal.