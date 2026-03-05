Enseignement supérieur : le MESRI et les établissements privés renforcent le dialogue pour assainir le secteur

La 2ᵉ édition de la réunion annuelle de partage d’informations entre le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) et les établissements privés d’enseignement supérieur du Sénégal s’est tenue ce jeudi 5 mars, sous la présidence du ministre, le professeur Daouda Ngom.
Cette rencontre vise à renforcer la concertation et à améliorer la gouvernance du secteur privé de l’enseignement supérieur. Et selon le directeur de l’enseignement supérieur privé au MESRI, le professeur Benoît Tine, cette initiative s’inscrit dans la volonté du ministère d’assainir l’écosystème de l’enseignement supérieur privé. « Nous voulons redorer le blason de l’enseignement supérieur privé afin qu’il devienne un véritable hub au niveau de l’Afrique francophone, voire au-delà », a-t-il déclaré.
De son côté, le directeur exécutif de l’Autorité nationale d’assurance qualité de l’enseignement supérieur a souligné l’importance du dialogue entre les acteurs. Selon le professeur Massamba Diouf, cette rencontre permet de partager les procédures liées à l’habilitation et à l’accréditation des programmes. Il a rappelé que le secteur privé représente environ 33 % des 300 000 étudiants orientés dans l’enseignement supérieur au Sénégal.
Les indicateurs de qualité sont par ailleurs jugés satisfaisants. Le taux d’acceptation des habilitations s’élève à 73 %, tandis que celui des accréditations tourne autour de 74 %. « Le privé est aujourd’hui un bon élève en matière d’assurance qualité et de respect des normes établies par l’État », a-t-il affirmé.
Pour sa part, le directeur des études et de la coopération, El Hadji Omar Thiam, a salué la contribution des établissements privés dans la formation du capital humain. Il a notamment insisté sur l’adéquation entre formation et emploi, soulignant que ces institutions préparent efficacement les étudiants à leur insertion dans le monde socioprofessionnel.
À travers cette rencontre, le ministère entend ainsi consolider la collaboration avec les établissements privés afin d’améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et de renforcer son rôle dans le développement du capital humain au Sénégal.
Autres articles
-
Condoléances après le décès de l’ayatollah Ali Khamenei : l’imam Mouhamed Naby Gueye appelle à la paix
-
Thiès- déguerpissement imminent de Cadior Glace: populations et restaurateurs s'insurgent contre le projet de la Ville...
-
ONU : Abdou Karim Sall apporte son soutien total à Macky Sall et prie pour “une victoire du Sénégal et de l’Afrique"
-
Poste de Santé de Diass : Air Sénégal injecte du matériel médical et trace la voie d’un partenariat durable pour la santé communautaire
-
Guédiawaye : face à sa victime et à l’enfant né du viol, le maçon T. Diallo devant la justice