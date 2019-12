Thiès : 80 groupements de femmes sous la houlette de Habib Niang se donnent rendez-vous le 16 décembre pour le démarrage de leurs activités.

Le réseau des femmes du mouvement "And Suxali Sénégal akk Habib Niang" a tenu une réunion qui a vu la participation de quatre-vingt (80) présidentes de groupement. Cette rencontre avait pour objectif de retenir le 16 décembre 2019 comme date du démarrage effectif des activités du réseau.

Il a été aussi question d'informer les femmes sur les activités annexes telles que les rencontres mensuelles pour permettre aux membres de mieux faire connaissance et de travailler de concert.



La présidente des femmes a félicité les membres pour leur engagement et leur détermination envers le mouvement et ses activités. Elle a rappelé l’importance du remboursement des financements qui va permettre de financer les autres groupements. Deux comités de gestion dont les membres résident à Thiès-Nord ont été mis en place. Le premier sera chargé de conclure le partenariat avec Madar et le comité chargé d'établir la procédure de paiement des produits par chaque groupement. Aussi, la présidente est revenue sur le but de la création du réseau et l'objet principal.



Selon Seynabou Dieng Ndiaye, le réseau dont elle est la présidente ‘’travaille pour l'autonomisation des femmes traduisant ainsi la volonté de notre leader et président du mouvement "And Suxali Sénégal", Habib Niang. Les nouveaux groupements qui ont rejoint le réseau ont été informés du fonctionnement’’ de ladite structure.



Cependant, les présidentes de groupement ont décidé de retourner à la base pour faire le tri de leurs membres afin de ne travailler qu'avec celles qui sont décidées et qui respectent les règles établies.