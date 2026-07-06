Jusqu'à la dernière seconde ! Le Cap-Vert nous offre la plus belle image du football !


Jusqu'à la dernière seconde ! Le Cap-Vert nous offre la plus belle image du football !

Avant le match opposant l'Argentine, championne du monde en titre, au Cap-Vert, qui participe à la première Coupe du monde de son histoire, presque tout le monde pensait qu'il ne s'agirait pas d'un match à suspense. Pourtant, tout au long du match, les joueurs capverdiens se sont donnés à cent pour cent et ont gagné le respect des supporters du monde entier.

Sur l'ensemble du match, ils ont affiché une tactique claire et l'ont parfaitement appliquée. Sur le plan défensif, ils sont restés extrêmement concentrés sur la ligne arrière et se sont mutuellement couverts, empêchant les Argentins de trouver de l'espace pour des tirs. Vozinha, gardien de 40 ans du Cap-Vert, a réalisé huit parades extraordinaires durant la rencontre, bloquant les tirs rapprochés argentins et repoussant à plusieurs reprises des occasions de but quasi certaines.

Sur le plan offensif, les Capverdiens n'ont pas joué la carte de la prudence. Ils ont lancé des contre-attaques rapides sur les failles de la défense argentine, avec des percées tranchantes sur les ailes et des appels de balle déterminés dans l'axe. Le tir puissant de Duarte et la frappe de canon de Cabral ont permis au Cap-Vert de marquer deux buts, ramenant le score à égalité à deux reprises. Sans peur de la pression offensive argentine, les joueurs capverdiens ont démontré l'agilité et la ténacité caractéristiques des formations africaines.

Même en prolongation, malgré la fatigue, les Requins Bleus n'ont jamais abandonné, avant de perdre le match avec regret au coup de sifflet final. Forts de leur volonté de fer, de leur défense compacte et de leurs contre-attaques efficaces, ils ont failli renverser l'Argentine, grande puissance de football.

Le Cap-Vert perd avec les honneurs, et prouve au monde que sur un terrain de football, les prix des joueurs et leur célébrité ne font pas tout. Ils méritent les applaudissements et le respect des supporters du monde entier pour leur solidarité, leur combativité et leur détermination.

Éliminés en phase de groupes, ils quittent la compétition la tête haute, après avoir écrit l'une des plus belles histoires d'outsiders de cette Coupe du monde.

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Lundi 6 Juillet 2026
CGTN



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