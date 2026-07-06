Le Hamas dissout ses instances dirigeantes, ce qui change à Gaza

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a annoncé lundi avoir dissous ses instances dirigeantes dans la bande de Gaza, après presque 20 ans de pouvoir, ouvrant ainsi la voie à un comité technocratique chargé d’administrer le territoire.

“Le président du comité d’urgence du gouvernement, Mohammed al-Farra, a officiellement présenté sa démission”, a déclaré à l’AFP Ismaïl al-Thawabta, directeur du bureau des médias du gouvernement du Hamas (porte-parole), ajoutant qu’il avait “décidé de dissoudre le comité afin de faciliter la transition administrative et gouvernementale vers le Comité national pour l’administration de Gaza (NCAG)”.



Le NCAG a été créé par le “Conseil de Paix”, mis en place par le président américain Donald Trump, lors des négociations qui ont entraîné le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas en octobre 2025.

