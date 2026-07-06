Le Hamas dissout ses instances dirigeantes, ce qui change à Gaza

“Le président du comité d’urgence du gouvernement, Mohammed al-Farra, a officiellement présenté sa démission”, a déclaré à l’AFP Ismaïl al-Thawabta, directeur du bureau des médias du gouvernement du Hamas (porte-parole), ajoutant qu’il avait “décidé de dissoudre le comité afin de faciliter la transition administrative et gouvernementale vers le Comité national pour l’administration de Gaza (NCAG)”.
Le NCAG a été créé par le “Conseil de Paix”, mis en place par le président américain Donald Trump, lors des négociations qui ont entraîné le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas en octobre 2025.
Dans la foulée, le comité technocratique palestinien s’est pour sa part déclaré prêt à administrer la bande de Gaza. “Nous affirmons que le Comité national pour l’administration de Gaza est pleinement prêt à assumer ses responsabilités nationales dès que les ressources et les capacités nécessaires seront disponibles”, a écrit sur X son président, Ali Shaath.
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