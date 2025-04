Thierno Alassane Sall largue ses bombes devant le Pastef : « Ils sont incapables, bavards et méchants »

Le président du parti République des Valeurs (RV) a tenu cet après-midi une conférence de presse pour se prononcer sur l’actualité au Sénégal, abordant notamment les questions économiques et sociales. Thierno Alassane Sall s'est dit écœuré par la démarche du nouveau régime incarné par le Pastef, estimant que les débuts de ce régime ne sont pas rassurants. « Je me demande comment un État sérieux peut-il fouler aux pieds les urgences en faisant la sourde oreille face aux revendications des travailleurs, en taisant ce qui se passe à l’université avec ce retard constaté dans les études, mais aussi et surtout avec cette économie à l’agonie », a regretté le député, qui constate « un régime avec à sa tête un parti qui regroupe des personnes incapables, incompétentes, bavardes et méchantes ». Thierno Alassane Sall les invite à se ressaisir et à se concentrer sur les urgences.