Terrorisme au Sahel : Le Président Diomaye réaffirme son soutien sécuritaire à Assimi Goïta après l’attaque meurtrière au Mali

En visite de courtoisie à Bamako ce mardi, le président Bassirou Diomaye Faye s’est entretenu avec le Général d’Armée Assimi Goïta, chef de l’État malien, dans un contexte marqué par une récente attaque djihadiste ayant coûté la vie à plusieurs soldats maliens. Le chef de l’État du Sénégal a présenté ses condoléances émues au président Goïta, à son gouvernement ainsi qu’au peuple malien et s’est incliné devant la mémoire des soldats tombés et appelant au recueillement pour le repos de leur âme.



Bassirou Diomaye Faye a exprimé la condamnation sans réserve du Sénégal face à ce qu’il a qualifié d’actes odieux, lâches et barbares, dénonçant leur multiplication dans la région. Il a par ailleurs salué les efforts, les moyens déployés et les sacrifices consentis par les autorités et le peuple maliens pour renforcer la paix et la sécurité dans le pays.



Les deux dirigeants ont également évoqué la menace terroriste qui continue de s’étendre à l’échelle de la sous-région, une menace qu’ils considèrent comme transfrontalière et susceptible de s’aggraver en cas de divisions entre États. Le président sénégalais a réaffirmé la disponibilité de son pays à accompagner le Mali face à ces défis sécuritaires, dans une perspective de paix et de stabilité étendue à l’ensemble du Sahel.