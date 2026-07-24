Pédophilie, actes contre nature, détournement de mineur, apologie de l'homosexualité : un adolescent de 17 ans au centre d’une enquête, deux hommes déférés au parquet à Saint-Louis

L’affaire débute le 21 juillet. D’après les informations rapportées par Libération, le commissariat de Pikine, à Saint-Louis, reçoit un renseignement faisant état de l’existence d’un réseau dans lequel des rencontres sexuelles seraient organisées.



Les éléments de la Brigade de recherches décident alors d’exploiter cette information. Deux jours plus tard, avec l’appui d’un informateur, les enquêteurs parviennent à entrer en contact avec l’un des suspects identifiés.



Il s’agit de L. Gaye, âgé de 17 ans.





Selon le récit du quotidien, un rendez-vous est organisé avec l’adolescent, qui aurait proposé une rencontre sexuelle tarifée à l’informateur.



Le lieu convenu se situe au niveau de la digue, non loin de la station Elton de Saint-Louis. Les policiers interviennent alors et procèdent à son interpellation.



Son audition va permettre aux enquêteurs d’élargir leurs investigations.



D’après Libération, L. Gaye a notamment cité Bassirou Fall et El Hadji Mamadou Ba, tous deux domiciliés à Pikine.



L’adolescent aurait également expliqué son mode opératoire aux enquêteurs. Selon ses déclarations rapportées par le journal, des hommes le contactaient après avoir obtenu son numéro de téléphone sur Facebook afin d’organiser des rencontres tarifées.



Sur la base de ces informations, les policiers se sont lancés sur les traces des deux personnes désignées.



Bassirou Fall et El Hadji Mamadou Ba ont finalement été interpellés à leurs domiciles respectifs.



Après leur interpellation, les deux hommes ont été soumis à des tests sérologiques rétroviraux. Libération précise que les résultats se sont révélés négatifs.



Poursuivant ses déclarations, L. Gaye a affirmé avoir été approché par les deux hommes par l’intermédiaire des réseaux sociaux avant d’être invité à leurs domiciles.



Concernant El Hadji Mamadou Ba, l’adolescent a déclaré que celui-ci aurait notamment pris en charge son déplacement en taxi avant la rencontre.



Au terme de la procédure relatée par Libération, Bassirou Fall et El Hadji Mamadou Ba ont été déférés au parquet pour les chefs mentionnés dans l’article : acte contre nature, détournement de mineur, pédophilie et apologie de l’homosexualité.



L. Gaye est, pour sa part, visé pour acte contre nature.



L’enquête n’est cependant pas terminée. Le quotidien indique que d’autres présumés partenaires de l’adolescent sont dans le collimateur des enquêteurs.