Tentative d'enlèvement à Paris: la fille et le petit-fils du PDG d'une société de cryptomonnaie visés

Une nouvelle affaire d'enlèvement en France dans le secteur des cryptomonnaies, qui cette fois n'a pas abouti: la fille et le petit-fils du président-directeur général d'une société spécialisée ont réussi à échapper mardi à un kidnapping en plein Paris.



Peu après 08H00 (06H00 GMT), quatre personnes masquées ont tenté de s'en prendre à un couple et à leur enfant, a appris l'AFP de source policière.



Selon cette source, alors qu'ils marchaient dans la rue, plusieurs personnes ont débarqué à bord d'une camionnette.



Trois malfaiteurs, cagoulés, ont tenté de faire monter de force mère et fils dans le véhicule. Le mari s'est interposé et a été roué de coups "au moyen d'objets contondants".



La femme, elle, a eu le réflexe de s'emparer d'une arme de poing appartenant aux agresseurs et de la jeter au loin. Le pistolet semi-automatique, abandonné et retrouvé plus tard, s'est avéré être une arme de type air soft, a précisé la source policière.



Les cris des victimes ont fini par attirer les passants. Repoussés, les agresseurs ont pris la fuite à bord du véhicule, laissant le couple sur le trottoir alors qu'un riverain jetait un extincteur rouge en direction des hommes masqués.



La camionnette a été retrouvée quelques centaines de mètres plus loin.



Selon les premiers éléments de l'enquête, la femme et le fils sont des descendants du PDG et co-fondateur de la société Paymium, une plateforme française d'échange de cryptomonnaies, fondée en 2011 et qui se présente comme le pionnier européen de l'échange de bitcoins.



Légèrement blessées, les trois victimes ont été transportées à l'hôpital.





- Série de kidnappings -



Des auditions et constatations sont en cours, et la Brigade de répression du banditisme de la police judiciaire parisienne est chargée des investigations, a appris l'AFP de source proche du dossier.



Le parquet a indiqué avoir ouvert une enquête pour tentative d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire commise en bande organisée, violences aggravées par trois circonstances pour avoir été commises avec arme, en réunion et par des personnes dissimulant leur visage, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime.



Une série de kidnappings a visé depuis le début de l'année en France des personnes évoluant dans le secteur des cryptomonnaies ou leurs proches.



Fin janvier, le cofondateur de Ledger David Balland et sa compagne avaient été kidnappés à leur domicile dans le centre du pays. L'alerte avait été donnée par Eric Larchevêque, l'autre cofondateur de ce spécialiste de portefeuilles crypto, qui avait reçu une vidéo d'un doigt coupé de David Balland, accompagnée d'une importante demande de rançon en cryptomonnaie.



David Balland avait été libéré le 22 janvier par le groupe d'intervention de la gendarmerie, et sa compagne avait été retrouvée ligotée dans le coffre d'un véhicule en région parisienne le lendemain.



Au moins neuf suspects ont été inculpés dans cette affaire, dont le commanditaire présumé de cet enlèvement.



Début janvier, un homme de 56 ans avait été retrouvé dans le coffre d'une voiture près du Mans (ouest), à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile dans le centre-est de la France. Selon plusieurs médias, il s'agissait du père d'un influenceur en cryptomonnaies basé à Dubaï, qui publie régulièrement des vidéos sur ses gains. Une rançon "très élevée" avait été réclamée.



Et le 1er mai, le père d'un homme ayant fait fortune dans les cryptomonnaies avait été enlevé par quatre hommes cagoulés, déjà en plein Paris, et libéré deux jours plus tard après un assaut mené par les forces de l'ordre, conduisant à l'inculpation de cinq personnes.