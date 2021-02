Tension Socio-Politique : Moustapha Tall et la vision synergie Active appellent à l'apaisement de la scène politique et sociale.

En conférence de presse ce matin à Dakar, l'opérateur économique Moustapha Tall et la coalition Vision Synergie active (VISA), ont invité les acteurs de la scène politique sénégalaise à œuvrer pour la stabilité de l'espace politique et sociale du pays. Car estiment- ils, le développement harmonieux de notre pays demande d'abord un climat de paix sociale et des politiques renforcées d'équité.



"La paix est une culture qu'il urge de valoriser, de magnifier et d'activer par la pensée, le discours et les comportements quotidiens de tous. Il nous faut retrouver notre sérénité et éviter de tomber dans l'émotionnel et réduire la portée des faits divers calamiteux", a rappelé Moustapha Tall, qui appelle à l'union sacrée de tous les acteurs politiques du pouvoir comme de l'opposition pour répondre aux exigences de l'heure...