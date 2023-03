Tendances politique à Kaffrine / Abdoulaye Saydou Sow à ses frères de BBY : "Le président nous invite à prendre exemple sur nos frères du Fouta et de la Casamance "

S'adressant aux responsables politiques de la mouvance présidentielle de la région de Kaffrine, le ministre de l'Urbanisme sonne la fin de la récréation. Abdoulaye Saydou Sow invite tous les responsables à œuvrer ensemble, à s'unir pour travailler ensemble. "Je demande aux Kaffrinois de s'unir au service des populations de la région. J'invite tous les responsables, main dans la main pour l'intérêt de la région, de travailler pour le président de la République".

En effet, face aux ressortissants de la région basés à Dakar, le ministre-maire de Kaffrine raconte la remarque que le Chef de l’État lui avait faite un jour. "Lorsque le président de la République nous a reçus, il a partagé avec nous une remarque qu'il a faite : Il y a deux régions que je ne cesse de remercier. Les responsables de ces régions sont solidaires et ne se crêpent pas les chignons malgré leur divergence au niveau local, c'est le Fouta et la Casamance. Alors que nous, Saloum-Saloum, on n'est pas sincère dans nos relations", constate le ministre.