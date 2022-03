Temps du carême : « le poisson et la croix sont des symboles pour les chrétiens » (Abbé Alphonse Biram Ndour)

Puisque l’on croit que le Christ a souffert et est mort sur la croix un vendredi, les chrétiens ont dès les premiers temps privilégié cette journée pour unir leurs souffrances à celles de Jésus. Ceci conduisit l’Église à reconnaître chaque vendredi comme un « vendredi saint » pendant lequel les chrétiens pouvaient se souvenir de la passion du Christ en offrant une forme spécifique de pénitence. Longtemps dans l’histoire de l’Église, la viande a été privilégiée pour marquer les fêtes et les célébrations.



Car il ne faut pas manger « d’animaux de la terre ». Ces règles d’abstinence considèrent que, « la viande provient d’animaux comme le poulet, le bœuf, l’agneau ou le porc - qui sont tous des animaux de la terre, tout est destiné aux personnes riches », déclare Abbé Alphonse Biram Ndour. Il poursuit que le poisson appartient à une autre catégorie d’animaux. Il est donc permis de consommer du poisson, qu’il soit d’eau douce ou de mer ainsi que des crustacés. « Le poisson et la croix sont des symboles pour les chrétiens », a déclaré l'Abbé Alphonse Biram Ndour.