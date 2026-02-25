Tempête au Parti socialiste : guerre ouverte entre femmes autour du manifeste « Doundeul Ps » … Aïda Sow Diawara éjecte Juliette Zinga du groupe Whatsapp

Le ton est monté d’un cran au sein du Parti socialiste . Selon Les Échos, une vive altercation oppose deux figures du Mouvement des femmes de la formation politique fondée par Léopold Sédar Senghor . À l’origine de la discorde : le manifeste « Doundeul Ps », initié par certains hauts cadres du parti, et partagé dans un groupe WhatsApp interne.



Un manifeste qui met le feu aux poudres



D’après Les Échos, tout est parti de la publication du document « Doundeul Ps » dans le groupe WhatsApp de l’Union régionale de Dakar. Juliette Zinga, ancienne députée et membre active de cette structure, a relayé le manifeste, invitant celles qui le souhaitent à le signer.



Un geste qui n’a pas été du goût d’Aïda Sow Diawara, responsable influente du mouvement. Cette dernière a purement et simplement retiré sa camarade du groupe.



Dans un message adressé au Secrétariat exécutif national (Sen), Juliette Zinga dénonce ce qu’elle qualifie « d’action de bas niveau », rappelant que « tous les cinq départements sont admis dans le panel » et qu’elle jouit des mêmes droits que les autres membres.



« Nous ne sommes pas en monarchie », martèle-t-elle, affirmant qu’elle republiera le manifeste « autant de fois que nécessaire ».



Accusations et règlements de comptes



Mais l’affaire ne s’arrête pas là. Toujours selon Les Échos, l’ancienne députée a profité de sa sortie pour interpeller Aïda Sow Diawara sur l’organisation d’une conférence religieuse du mouvement.



Elle évoque notamment une donation de deux millions de francs CFA déjà reçue, en plus des fonds restants dans la caisse, et réclame la convocation d’une réunion pour faire la lumière sur la gestion financière.



Des propos qui ont ajouté de l’huile sur le feu dans un climat déjà tendu.



« Préserver les femmes des tensions »



Contactée par Les Échos, Aïda Sow Diawara assume totalement sa décision. Elle affirme avoir retiré Juliette Zinga du groupe pour « préserver les femmes des tensions qui règnent dans le parti ».



Selon elle, il n’est pas opportun que le Mouvement des femmes s’immisce dans des querelles internes susceptibles d’aggraver les divisions.



Concernant la conférence religieuse, l’ancienne mairesse de Golf Sud promet la tenue prochaine d’une réunion pour faire le point et rassurer ses camarades.



« Vous êtes la première source de problème »



La réponse de Juliette Zinga ne s’est pas fait attendre. Refusant de se plier à la demande de ne plus publier le manifeste, elle accuse sa vis-à-vis d’être « la première source de problème entre les femmes socialistes ».



Elle dénonce des pratiques de « ségrégation », reprochant à Aïda Sow Diawara de choisir avec qui dialoguer et d’en ignorer d’autres.

