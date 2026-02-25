Après sa tournée nationale : Barthélémy Dias fait face à la presse ce mercredi

Barthélémy Dias tient ce mercredi 25 février 2026 un point de presse à 15h00, au QG du mouvement « Sénégal Bi Nu Bokk », en face de l’Auchan Liberté 5, à Dakar. L’occasion pour lui de restituer les enseignements d’une première phase de tournée nationale conduite ces derniers jours auprès des populations.
Au fil de ses déplacements, Barthélémy Dias dit avoir recueilli une parole « directe, sincère et sans filtre ». C’est cette matière brute qu’il entend livrer publiquement préoccupations, attentes et retours du terrain avant de s’exprimer, promet-il, « sans détour » sur la situation nationale et les perspectives de son mouvement.
Autres articles
-
[🛑DIRECT] Débats de société et affrontements politiques : Barthélemy Dias donne sa lecture
-
Grand Prix Fondation Senico 2026 : plus de 50 candidats en lice pour des récompenses exceptionnelles
-
Tempête au Parti socialiste : guerre ouverte entre femmes autour du manifeste « Doundeul Ps » … Aïda Sow Diawara éjecte Juliette Zinga du groupe Whatsapp
-
Saint -Louis : Un réseau d’homosexuels démantelé, la traque s’étend jusqu’à Dakar...« Dabakh »,« Zale » et Mansour Baldé dit « Lo Baldé » sous mandat de dépôt
-
Crise universitaire: le Collectif des Amicales de l’UCAD appelle à rejoindre les campus le 26 février mais dénonce la fermeture des pavillons B et F