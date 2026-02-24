Criminalisation de l’homosexualité : Abdou Mbow interpelle Ousmane Sonko sur sa promesse…

Ce matin, lors de la séance des questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale, le climat était électrique. Le député Abdou Mbow a interpellé le Premier ministre Ousmane Sonko, revenant sur une promesse de campagne non tenue concernant l'adoption d'une loi criminalisant l'homosexualité.



S'adressant au chef du gouvernement, Abdou Mbow a insisté sur le fait de « revenir sur l'engagement » pris par Ousmane Sonko de « criminaliser » l'homosexualité.



« Je rappelle que le gouvernement précédent avait bien prévenu que cet engagement n'était fait que pour la propagande électorale et que, jamais, selon les renseignements dont nous avions connaissance, il ne serait respecté. Et vous nous donnez raison », a lancé le député, accusant l'actuel locataire de la Primature d'avoir utilisé ce sujet à des fins électoralistes.



Pour étayer ses propos, Abdou Mbow a exhumé une déclaration datant du 3 décembre 2022. « Quand nous serons élus au Sénégal, la loi criminalisant l'homosexualité, ce sera la première loi votée », a cité le député qui rappelle la promesse faite par Ousmane Sonko durant la campagne.



Or, constate le député, la réalité sur le terrain législatif est tout autre. Il a souligné qu'à la date du 2 février passé, le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko a adopté un projet de loi se contentant de proposer « juste un réaménagement du délit », loin d'une criminalisation totale promise.



Le député a alors interpellé directement le Premier ministre sur sa position actuelle. « Puisque vous êtes le chef de la majorité à l'Assemblée nationale, vous l'avez dit d'ailleurs, allez-vous demander à vos députés de faire une proposition d'amendement pour criminaliser l'homosexualité dans le projet gouvernemental ? »