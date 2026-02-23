Yeumbeul-Comico : la chute d’Imane, tiktokeuse piégée en plein “fumoir”

À Yeumbeul-Comico, l’arrestation spectaculaire d’une tiktokeuse connue sous le pseudonyme d’Imane fait grand bruit. Selon L’Observateur, la jeune femme, identifiée sous les initiales F. Traoré, a été surprise en pleine consommation de crack dans un appartement transformé en fumoir à la cité Comico 4.



Une opération minutieusement préparée par les éléments de la Brigade de recherches du commissariat de Yeumbeul-Comico, sous l’autorité du commissaire Ousmane Diop, qui a abouti à l’interpellation d’une présumée bande spécialisée dans la détention et le trafic de drogue dure.



Une filature de longue haleine



D’après L’Observateur, il était tôt ce samedi 22 février 2026 lorsqu’une équipe de la Brigade de recherches passe à l’action. Depuis plusieurs semaines, la tiktokeuse était dans le viseur des enquêteurs. Ses déplacements et fréquentations faisaient l’objet d’une surveillance étroite.



Dans la nuit du vendredi au samedi, F. Traoré alias Imane se retranche dans un appartement de la cité Comico 4 en compagnie de son amie coiffeuse, Dieyba (D. Sow). Ce lieu, devenu selon les enquêteurs un véritable fumoir, va précipiter l’intervention policière.



Positionnés discrètement au rez-de-chaussée, les policiers attendent le moment opportun.



Le “protecteur” tombe dans le piège



Toujours selon L’Observateur, un homme identifié sous le nom d’A. Diouf arrive à moto, un sachet en main. Soupçonné d’être allé chercher la drogue, il monte les escaliers sans se douter du dispositif en place.



Quelques minutes plus tard, les policiers investissent l’appartement. Scène de panique : Imane, “quelque peu dans les vaps”, est surprise en pleine consommation de crack. Elle est neutralisée, tout comme Dieyba et A. Diouf.



Sur les lieux, les forces de l’ordre découvrent trois pierres de crack — dont une à moitié consumée — ainsi que du papier aluminium et du matériel servant au conditionnement et à la consommation de cette drogue dérivée de la cocaïne.



Du consommateur au présumé réseau



L’affaire prend une autre dimension lorsque les mis en cause décident de collaborer. Ils livrent le nom de leur fournisseur présumé : I. Bâ alias Yves, présenté comme un étudiant à la tête d’un réseau de vente de drogue dure.



Sur instruction des policiers, une commande test est passée. Le lieu de livraison est fixé aux abords du mythique « Tournal Yeumbeul ». Prudence oblige, l’étudiant envoie d’abord un livreur, P. Diouf.



Mais le piège se referme. Interpellé, le livreur cite son présumé commanditaire. Mis en confiance, l’étudiant se rend lui-même sur les lieux avec deux grosses pierres de crack. Lors de la fouille corporelle, les enquêteurs découvrent huit grammes de drogue dans ses poches.



Déferrement annoncé



Placés en garde à vue, Imane, son amie coiffeuse, leur protecteur présumé, le livreur et l’étudiant fournisseur devraient être déférés ce lundi 23 février 2026 pour détention, usage et trafic de drogue dure, rapporte L’Observateur.

