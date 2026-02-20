Thiès - organisation et programmation du défilé : l'armée donne les dates clés

À l'occasion d'un comité régional de développement (Crd) qui se tient présentement à Thiès, l'armée, par la voix du commandant de la zone militaire n°7, le Colonel El Hadj Oumar Faye, a donné les points saillants relativement à l'organisation du défilé.
Concernant l'échéancier, il est prévu le mercredi 25 février 2026, le début des entraînements (défilé civil), pour les mois de février et mars 2026, il y aura des points de situation périodiques concernant le niveau de préparation, diverses reconnaissances sur le site du défilé (l'avenue Caen), des actions de coordination et de conduite etc... Dans l'agenda, il est également prévu pour le mercredi 1er avril 2026, la répétition générale du défilé sur le site et le vendredi 03 avril 2026, l'armée entend organiser la retraite aux flambeaux (veille de la fête).
Les maires des communes ont été invités à procéder aux déguerpissements, en étroite collaboration avec le préfet, à l'embellissement de l'axe Avenue Caen etc...
Une place importante sera aussi réservée aux civils notamment aux écoles, aux institutions de formation professionnelle, aux majorettes, aux Daara, les anciens combattants, entre autres.
De leur côté, les collectivités territoriales ont exprimé leurs préoccupations relativement à la réparation des axes routiers notamment les routes secondaires et à la réhabilitation de certaines infrastructures. Elles comptent en ce sens procéder à l'élaboration d'un programme spécial pour l'organisation de la fête, qui sera soumis au président de la République...
