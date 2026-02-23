Acte contre nature - Transmission du VIH / Le réseau des « Yoss » et « Oubi » : Une fraternité secrète qui finit en trahison collective

Les enquêteurs de la Brigade de recherches de Keur Massar, appuyés par d’autres unités, ont mis au jour un vaste réseau d’homosexuels organisés, dont plusieurs membres sont porteurs du VIH. Les arrestations se multiplient.


Acte contre nature - Transmission du VIH / Le réseau des « Yoss » et « Oubi » : Une fraternité secrète qui finit en trahison collective
C’est une affaire aux ramifications tentaculaires qui éclabousse plusieurs régions du pays. Tout a commencé par l’interpellation d’un hôtelier répondant au nom de Cheikh Ahmadou Guèye, appréhendé à Thiès avant d’être transféré et placé sous mandat de dépôt. Poursuivi pour association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH et blanchiment de capitaux, cet homme marié se retrouve au centre d’un scandale qui dépasse largement sa seule personne.
 
L’exploitation de son téléphone portable a été décisive. Elle a permis aux enquêteurs de découvrir l’existence d’un groupe WhatsApp servant de plateforme d’organisation de rencontres sexuelles entre hommes, dont certains, parfaitement informés de leur séropositivité, participaient aux ébats sans aucune protection. Une pratique aussi irresponsable que criminelle, qui expose délibérément autrui à un virus mortel.
 
Au fil des auditions et des aveux, plusieurs noms ont émergé. Parmi eux, Zale Mbaye, lui aussi sous traitement antirétroviral, qui a reconnu devant les enquêteurs avoir entretenu des relations non protégées avec plusieurs partenaires. Il a également cité d’autres membres actifs du réseau, dont le célèbre tailleur Zo Baldé, aussitôt interpellé et placé en garde à vue.
L’enquête a également permis d’identifier Fallou Diop, arrêté dans la banlieue dakaroise, ainsi qu’Abdourahmane Cissé, 52 ans, marchand domicilié à Pikine Angle Tall et doyen du groupe. Ce dernier, qui s’était marié avant de divorcer en raison de ses orientations, a confirmé son homosexualité face aux gendarmes, comme l’ont fait les autres mis en cause.
 
La traque est loin d’être terminée. La Brigade de recherches de Keur Massar, en collaboration avec la Section de recherches de Saint-Louis, a lancé des avis de recherches contre plusieurs autres membres du réseau encore en fuite. D’autres arrestations sont attendues dans les prochains jours.
Autres articles
Lundi 23 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
« Vous perdez votre temps ! Je rentre au Sénégal et je ferai face à… » : Me Moussa Bocar Thiam défie le régime depuis le Golfe

« Vous perdez votre temps ! Je rentre au Sénégal et je ferai face à… » : Me Moussa Bocar Thiam défie le régime depuis le Golfe - 23/02/2026

Assemblée nationale : La commission des lois vote la mise en accusation de Moussa Bocar Thiam, le dossier Diouf Sarr bloqué

Assemblée nationale : La commission des lois vote la mise en accusation de Moussa Bocar Thiam, le dossier Diouf Sarr bloqué - 23/02/2026

Mbour : 13 ans, enceinte à 7 mois…Un sexagénaire jugé pour viol sur mineure, le parquet requiert 20 ans

Mbour : 13 ans, enceinte à 7 mois…Un sexagénaire jugé pour viol sur mineure, le parquet requiert 20 ans - 23/02/2026

Azoura Fall se rend à la Section de Recherches : Un nouveau feuilleton judiciaire pour le militant de Pastef?

Azoura Fall se rend à la Section de Recherches : Un nouveau feuilleton judiciaire pour le militant de Pastef? - 23/02/2026

Yeumbeul-Comico : la chute d’Imane, tiktokeuse piégée en plein “fumoir”

Yeumbeul-Comico : la chute d’Imane, tiktokeuse piégée en plein “fumoir” - 23/02/2026

Premiers jours du Ramadan au Sénégal : la foi des fidèles face à la chaleur et aux réalités sociales

Premiers jours du Ramadan au Sénégal : la foi des fidèles face à la chaleur et aux réalités sociales - 23/02/2026

Entretien avec Birahim Aïdara Ndiaye : « La maladie ne doit jamais enlever la dignité »

Entretien avec Birahim Aïdara Ndiaye : « La maladie ne doit jamais enlever la dignité » - 23/02/2026

Réouverture du campus : Le collectif des étudiants de l’UCAD appelle à ne pas reprendre les cours

Réouverture du campus : Le collectif des étudiants de l’UCAD appelle à ne pas reprendre les cours - 22/02/2026

Thiomby - Pénurie d'eau : Les populations sans eau depuis le début du Ramadan

Thiomby - Pénurie d'eau : Les populations sans eau depuis le début du Ramadan - 22/02/2026

[Musique] : Ngaaka Blindé dévoile

[Musique] : Ngaaka Blindé dévoile "Yakaar bu Tass", un single aux accents critiques - 22/02/2026

Supporters sénégalais détenus au Maroc : “Ils se considèrent comme des otages”, selon leur avocat

Supporters sénégalais détenus au Maroc : “Ils se considèrent comme des otages”, selon leur avocat - 22/02/2026

17 ans, deux viols présumés : un cordonnier-livreur sous mandat de dépôt

17 ans, deux viols présumés : un cordonnier-livreur sous mandat de dépôt - 21/02/2026

Scandale foncier à Khar Yalla : 22 familles menacées d’expulsion après plus d’un demi-siècle d’occupation

Scandale foncier à Khar Yalla : 22 familles menacées d’expulsion après plus d’un demi-siècle d’occupation - 21/02/2026

Préparatifs du 4 avril à Thiès centre : l'action des maires de Thiès Ville et Thiès-Ouest face à la réalité de la compétence territoriale

Préparatifs du 4 avril à Thiès centre : l'action des maires de Thiès Ville et Thiès-Ouest face à la réalité de la compétence territoriale - 21/02/2026

Accusation d’« actes contre nature » : le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye libre

Accusation d’« actes contre nature » : le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye libre - 20/02/2026

[ Reportage] Scandale de l’homosexualité et de la transmission du VIH/SIDA : Les citoyens interpellent l’État sur les préoccupations sociales ...

[ Reportage] Scandale de l’homosexualité et de la transmission du VIH/SIDA : Les citoyens interpellent l’État sur les préoccupations sociales ... - 20/02/2026

Thiès - organisation et programmation du défilé : l'armée donne les dates clés

Thiès - organisation et programmation du défilé : l'armée donne les dates clés - 20/02/2026

Affaire Pape Cheikh Diallo & Cie : Pape Birame Bigué Ndiaye face au parquet, l’enquête s’élargit

Affaire Pape Cheikh Diallo & Cie : Pape Birame Bigué Ndiaye face au parquet, l’enquête s’élargit - 20/02/2026

Téhéran met en garde l'ONU : toute infrastructure américaine dans la région deviendra une « cible légitime » en cas d'agression

Téhéran met en garde l'ONU : toute infrastructure américaine dans la région deviendra une « cible légitime » en cas d'agression - 19/02/2026

Rufisque : Des supporters dans la rue après la condamnation de leurs camarades au Maroc

Rufisque : Des supporters dans la rue après la condamnation de leurs camarades au Maroc - 19/02/2026

Finale CAN 2025 : Les 18 supporters sénégalais condamnés à des peines allant jusqu’à un an ferme à Rabat

Finale CAN 2025 : Les 18 supporters sénégalais condamnés à des peines allant jusqu’à un an ferme à Rabat - 19/02/2026

Maroc : Le parquet requiert jusqu’à 2 ans de prison contre 18 supporters sénégalais

Maroc : Le parquet requiert jusqu’à 2 ans de prison contre 18 supporters sénégalais - 19/02/2026

Keur Massar : rebondissement dans l’affaire Pape Cheikh Diallo, le journaliste Pape Biram Bigué Ndiaye testé séronégatif…19 arrestations et un dossier qui s’alourdit

Keur Massar : rebondissement dans l’affaire Pape Cheikh Diallo, le journaliste Pape Biram Bigué Ndiaye testé séronégatif…19 arrestations et un dossier qui s’alourdit - 19/02/2026

Kahone sous le choc : une fillette de 5 ans a été violée puis décapitée par son oncle…l’horreur absolue au cœur du quartier Kanda

Kahone sous le choc : une fillette de 5 ans a été violée puis décapitée par son oncle…l’horreur absolue au cœur du quartier Kanda - 19/02/2026

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie: Ce que le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye a dit aux enquêteurs

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie: Ce que le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye a dit aux enquêteurs - 19/02/2026

Les nominations en conseil des ministres du Mercredi 18 Février 2026

Les nominations en conseil des ministres du Mercredi 18 Février 2026 - 18/02/2026

LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 18 FÉVRIER 2026

LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 18 FÉVRIER 2026 - 18/02/2026

Ramadan 2026 – Touba débute le jeûne ce jeudi

Ramadan 2026 – Touba débute le jeûne ce jeudi - 18/02/2026

UCAD: Cinq leaders étudiants placés sous contrôle judiciaire

UCAD: Cinq leaders étudiants placés sous contrôle judiciaire - 18/02/2026

Drame à Kahone : Une fillette de 6 ans enlevée et tuée dans un bâtiment à Kanda

Drame à Kahone : Une fillette de 6 ans enlevée et tuée dans un bâtiment à Kanda - 18/02/2026

RSS Syndication