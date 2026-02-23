Acte contre nature - Transmission du VIH / Le réseau des « Yoss » et « Oubi » : Une fraternité secrète qui finit en trahison collective

C’est une affaire aux ramifications tentaculaires qui éclabousse plusieurs régions du pays. Tout a commencé par l’interpellation d’un hôtelier répondant au nom de Cheikh Ahmadou Guèye, appréhendé à Thiès avant d’être transféré et placé sous mandat de dépôt. Poursuivi pour association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH et blanchiment de capitaux, cet homme marié se retrouve au centre d’un scandale qui dépasse largement sa seule personne.



L’exploitation de son téléphone portable a été décisive. Elle a permis aux enquêteurs de découvrir l’existence d’un groupe WhatsApp servant de plateforme d’organisation de rencontres sexuelles entre hommes, dont certains, parfaitement informés de leur séropositivité, participaient aux ébats sans aucune protection. Une pratique aussi irresponsable que criminelle, qui expose délibérément autrui à un virus mortel.



Au fil des auditions et des aveux, plusieurs noms ont émergé. Parmi eux, Zale Mbaye, lui aussi sous traitement antirétroviral, qui a reconnu devant les enquêteurs avoir entretenu des relations non protégées avec plusieurs partenaires. Il a également cité d’autres membres actifs du réseau, dont le célèbre tailleur Zo Baldé, aussitôt interpellé et placé en garde à vue.

L’enquête a également permis d’identifier Fallou Diop, arrêté dans la banlieue dakaroise, ainsi qu’Abdourahmane Cissé, 52 ans, marchand domicilié à Pikine Angle Tall et doyen du groupe. Ce dernier, qui s’était marié avant de divorcer en raison de ses orientations, a confirmé son homosexualité face aux gendarmes, comme l’ont fait les autres mis en cause.



La traque est loin d’être terminée. La Brigade de recherches de Keur Massar, en collaboration avec la Section de recherches de Saint-Louis, a lancé des avis de recherches contre plusieurs autres membres du réseau encore en fuite. D’autres arrestations sont attendues dans les prochains jours.