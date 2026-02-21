17 ans, deux viols présumés : un cordonnier-livreur sous mandat de dépôt

Un banal coup de fil qui vire au cauchemar. À la Médina, une adolescente de 17 ans, lavandière de son état, a été victime d’un double viol présumé, tendu comme un piège par un cordonnier-livreur de 24 ans. L’affaire, révélée par le quotidien L’Observateur, secoue le quartier et met en lumière un scénario glaçant.



Un guet-apens dans une chambre de la Médina



Selon L’Observateur, tout commence en décembre 2025. S. Yatte, alias « Zale », cordonnier et livreur âgé de 24 ans, contacte D. Thiao, 17 ans, et l’invite à le rejoindre dans sa chambre située à la rue 17X22 à la Médina. La jeune fille s’y rend, sans imaginer le piège.



Dans la pièce, l’atmosphère change brutalement. L’homme lui arrache de force sa robe et son cuissard avant d’abuser d’elle. Le récit livré par la victime aux enquêteurs décrit un premier viol commis entre les quatre murs de cette chambre.



Mais l’histoire ne s’arrête pas là.



Un second viol aux Parcelles Assainies



En janvier 2026, le suspect reprend contact avec l’adolescente. Cette fois, il lui propose une sortie aux Parcelles Assainies. Il vient la chercher à scooter, évoquant une simple discussion « dans un endroit tranquille ». La jeune fille accepte.



Plus tard, face aux enquêteurs, elle expliquera : « Ce n’était que des allégations pour perpétrer son acte. » Sur place, selon sa version, elle est de nouveau violée.



La mère alertée, la plainte déposée



À la rue Tolbiac, K. Tine, mère de la victime et employée de maison âgée de 34 ans, apprend les faits par d’autres lavandières. Les confidences sont alarmantes. Elle ne tarde pas à saisir le commissariat de la Médina.



Une réquisition médicale est ordonnée et l’adolescente est conduite à l’hôpital Abass Ndao. Le gynécologue constate une perte de l’hymen et des conjonctions sexuelles récentes. Le certificat médical vient corroborer les déclarations de la victime.



D’après L’Observateur, ces éléments suffisent pour que les éléments de la Brigade de recherches de la Médina procèdent à l’arrestation du cordonnier-livreur.



Des aveux partiels, une version contestée



Confronté aux enquêteurs, S. Yatte reconnaît avoir eu un rapport sexuel avec la jeune fille, mais parle d’un seul acte, consenti selon lui, dans sa chambre à la Médina. Il affirme qu’ils entretenaient une relation amoureuse.



Une version que la victime conteste formellement, maintenant avoir subi deux viols, dont un aux Parcelles Assainies.



Les aveux partiels du mis en cause, conjugués au certificat médical, ont pesé lourd dans la balance. Le suspect a été placé sous mandat de dépôt. Il est poursuivi pour détournement de mineure et viol sur une adolescente de 17 ans. Il devra désormais répondre de ses actes devant la barre.