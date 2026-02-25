Axe Aibd-Dakar : le renversement d’un camion perturbe fortement la circulation vers Dakar

La circulation est fortement perturbée ce mercredi 25 février sur l’axe Thiaroye-Dakar, à la suite du renversement d’un poids lourd à hauteur des Maristes, dans le sens menant vers Dakar.



Selon une note de la société Autoroute de l'Avenir, l’accident est à l’origine d’un embouteillage estimé à près de quatre (4) kilomètres, notamment à hauteur de la Patte d'Oie.



D’après le constat effectué par notre reporter sur place, le ralentissement a commencé dès 8 heures, à partir de la sortie de Pikine dans le sens AIBD–Dakar. Ainsi, l’impact de l’incident ne se limite pas à l’autoroute. La Route nationale est également affectée, avec une circulation quasi paralysée jusqu’à Colobane.

