Saint -Louis : Un réseau d’homosexuels démantelé, la traque s’étend jusqu’à Dakar...« Dabakh »,« Zale » et Mansour Baldé dit « Lo Baldé » sous mandat de dépôt


Saint -Louis : Un réseau d’homosexuels démantelé, la traque s’étend jusqu’à Dakar...« Dabakh »,« Zale » et Mansour Baldé dit « Lo Baldé » sous mandat de dépôt

Un nouveau coup de filet secoue la ville tricentenaire. Selon les informations rapportées par le quotidien Libération, un réseau qualifié de « présumés homosexuels » a été cerné à Saint-Louis dans le cadre d’une opération présentée comme relevant de la lutte contre la « dépravation des mœurs ». Trois individus ont déjà été interpellés, tandis que les enquêteurs poursuivent activement la traque d’autres membres supposés du groupe.

Une opération ciblée à Saint-Louis

 

D’après Libération, les suspects arrêtés par la Sûreté régionale (SR) de Saint-Louis sont âgés de 43 à 52 ans. Parmi eux figurent deux hommes mariés et un divorcé. Les trois mis en cause sont actuellement entre les mains des enquêteurs, qui cherchent à déterminer l’étendue réelle du réseau et les éventuelles ramifications locales.

 

L’affaire, qui suscite déjà de nombreuses réactions dans la cité nordiste, s’inscrit dans un contexte de vigilance accrue des autorités sur les questions liées aux mœurs. Les investigations se poursuivent pour identifier et interpeller d’éventuels autres membres présumés.

Ramifications à Dakar : un dossier explosif

 L’onde de choc dépasse les frontières de Saint-Louis. À Dakar, toujours selon Libération, plusieurs individus ont été placés sous mandat de dépôt par le juge du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Il s’agit de Abdourahmane Cissé, Abdoul Diop dit « Dabakh », Saliou Mbaye dit « Zale » et Mansour Baldé dit « Lo Baldé ».

 

Le magistrat instructeur a délivré son 28ᵉ mandat de dépôt dans ce dossier, signe que l’affaire prend une ampleur considérable. Les mis en cause ont été écroués dans l’attente de la suite de la procédure judiciaire.

Autres articles
Mercredi 25 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Décès d’Abdoulaye Ba : Barthélémy Dias promet que « justice sera rendue...»

Décès d’Abdoulaye Ba : Barthélémy Dias promet que « justice sera rendue...» - 25/02/2026

[🛑DIRECT] Débats de société et affrontements politiques : Barthélemy Dias donne sa lecture

[🛑DIRECT] Débats de société et affrontements politiques : Barthélemy Dias donne sa lecture - 25/02/2026

Grand Prix Fondation Senico 2026 : plus de 50 candidats en lice pour des récompenses exceptionnelles

Grand Prix Fondation Senico 2026 : plus de 50 candidats en lice pour des récompenses exceptionnelles - 25/02/2026

Tempête au Parti socialiste : guerre ouverte entre femmes autour du manifeste « Doundeul Ps » … Aïda Sow Diawara éjecte Juliette Zinga du groupe Whatsapp

Tempête au Parti socialiste : guerre ouverte entre femmes autour du manifeste « Doundeul Ps » … Aïda Sow Diawara éjecte Juliette Zinga du groupe Whatsapp - 25/02/2026

Crise universitaire: le Collectif des Amicales de l’UCAD appelle à rejoindre les campus le 26 février mais dénonce la fermeture des pavillons B et F

Crise universitaire: le Collectif des Amicales de l’UCAD appelle à rejoindre les campus le 26 février mais dénonce la fermeture des pavillons B et F - 25/02/2026

Axe Aibd-Dakar : le renversement d’un camion perturbe fortement la circulation vers Dakar

Axe Aibd-Dakar : le renversement d’un camion perturbe fortement la circulation vers Dakar - 25/02/2026

Après sa tournée nationale : Barthélémy Dias fait face à la presse ce mercredi

Après sa tournée nationale : Barthélémy Dias fait face à la presse ce mercredi - 25/02/2026

Reddition des comptes / Le Premier ministre exprime ses regrets : « Dossiers Yi Amatumassi Yakaar »

Reddition des comptes / Le Premier ministre exprime ses regrets : « Dossiers Yi Amatumassi Yakaar » - 24/02/2026

Me Aïssata Tall Sall désavoue le régime : « Le remède a été pire que le mal… »

Me Aïssata Tall Sall désavoue le régime : « Le remède a été pire que le mal… » - 24/02/2026

Criminalisation de l’homosexualité, Sonko défie les lobbys et interpelle le peuple: « L’État n’a pas peur… »

Criminalisation de l’homosexualité, Sonko défie les lobbys et interpelle le peuple: « L’État n’a pas peur… » - 24/02/2026

Anta Babacar Ngom devant le PM : « Sonko Réwmii Dokhoulee... »

Anta Babacar Ngom devant le PM : « Sonko Réwmii Dokhoulee... » - 24/02/2026

Haute Cour ou Haute Tension ? « Je ne ferai pas la prison ! N’en déplaise à Sonko. » … « Je ne plierai pas » Me Moussa Bocar Thiam défie la procédure et contre-attaque

Haute Cour ou Haute Tension ? « Je ne ferai pas la prison ! N’en déplaise à Sonko. » … « Je ne plierai pas » Me Moussa Bocar Thiam défie la procédure et contre-attaque - 24/02/2026

Criminalisation de l’homosexualité : Abdou Mbow interpelle Ousmane Sonko sur sa promesse…

Criminalisation de l’homosexualité : Abdou Mbow interpelle Ousmane Sonko sur sa promesse… - 24/02/2026

[🛑DIRECT] INSTITUT ISLAMIQUE DE DAKAR | FINALE GRAND PRIX SENICO 9 EME ÉDITION

[🛑DIRECT] INSTITUT ISLAMIQUE DE DAKAR | FINALE GRAND PRIX SENICO 9 EME ÉDITION - 24/02/2026

Mbour : 13 ans, enceinte à 7 mois…Un sexagénaire jugé pour viol sur mineure, le parquet requiert 20 ans

Mbour : 13 ans, enceinte à 7 mois…Un sexagénaire jugé pour viol sur mineure, le parquet requiert 20 ans - 23/02/2026

Azoura Fall se rend à la Section de Recherches : Un nouveau feuilleton judiciaire pour le militant de Pastef?

Azoura Fall se rend à la Section de Recherches : Un nouveau feuilleton judiciaire pour le militant de Pastef? - 23/02/2026

Yeumbeul-Comico : la chute d’Imane, tiktokeuse piégée en plein “fumoir”

Yeumbeul-Comico : la chute d’Imane, tiktokeuse piégée en plein “fumoir” - 23/02/2026

Acte contre nature - Transmission du VIH / Le réseau des « Yoss » et « Oubi » : Une fraternité secrète qui finit en trahison collective

Acte contre nature - Transmission du VIH / Le réseau des « Yoss » et « Oubi » : Une fraternité secrète qui finit en trahison collective - 23/02/2026

Premiers jours du Ramadan au Sénégal : la foi des fidèles face à la chaleur et aux réalités sociales

Premiers jours du Ramadan au Sénégal : la foi des fidèles face à la chaleur et aux réalités sociales - 23/02/2026

Entretien avec Birahim Aïdara Ndiaye : « La maladie ne doit jamais enlever la dignité »

Entretien avec Birahim Aïdara Ndiaye : « La maladie ne doit jamais enlever la dignité » - 23/02/2026

Réouverture du campus : Le collectif des étudiants de l’UCAD appelle à ne pas reprendre les cours

Réouverture du campus : Le collectif des étudiants de l’UCAD appelle à ne pas reprendre les cours - 22/02/2026

Thiomby - Pénurie d'eau : Les populations sans eau depuis le début du Ramadan

Thiomby - Pénurie d'eau : Les populations sans eau depuis le début du Ramadan - 22/02/2026

[Musique] : Ngaaka Blindé dévoile

[Musique] : Ngaaka Blindé dévoile "Yakaar bu Tass", un single aux accents critiques - 22/02/2026

Supporters sénégalais détenus au Maroc : “Ils se considèrent comme des otages”, selon leur avocat

Supporters sénégalais détenus au Maroc : “Ils se considèrent comme des otages”, selon leur avocat - 22/02/2026

17 ans, deux viols présumés : un cordonnier-livreur sous mandat de dépôt

17 ans, deux viols présumés : un cordonnier-livreur sous mandat de dépôt - 21/02/2026

Scandale foncier à Khar Yalla : 22 familles menacées d’expulsion après plus d’un demi-siècle d’occupation

Scandale foncier à Khar Yalla : 22 familles menacées d’expulsion après plus d’un demi-siècle d’occupation - 21/02/2026

Préparatifs du 4 avril à Thiès centre : l'action des maires de Thiès Ville et Thiès-Ouest face à la réalité de la compétence territoriale

Préparatifs du 4 avril à Thiès centre : l'action des maires de Thiès Ville et Thiès-Ouest face à la réalité de la compétence territoriale - 21/02/2026

Accusation d’« actes contre nature » : le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye libre

Accusation d’« actes contre nature » : le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye libre - 20/02/2026

[ Reportage] Scandale de l’homosexualité et de la transmission du VIH/SIDA : Les citoyens interpellent l’État sur les préoccupations sociales ...

[ Reportage] Scandale de l’homosexualité et de la transmission du VIH/SIDA : Les citoyens interpellent l’État sur les préoccupations sociales ... - 20/02/2026

Thiès - organisation et programmation du défilé : l'armée donne les dates clés

Thiès - organisation et programmation du défilé : l'armée donne les dates clés - 20/02/2026

RSS Syndication