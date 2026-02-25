Saint -Louis : Un réseau d’homosexuels démantelé, la traque s’étend jusqu’à Dakar...« Dabakh »,« Zale » et Mansour Baldé dit « Lo Baldé » sous mandat de dépôt

Un nouveau coup de filet secoue la ville tricentenaire. Selon les informations rapportées par le quotidien Libération, un réseau qualifié de « présumés homosexuels » a été cerné à Saint-Louis dans le cadre d’une opération présentée comme relevant de la lutte contre la « dépravation des mœurs ». Trois individus ont déjà été interpellés, tandis que les enquêteurs poursuivent activement la traque d’autres membres supposés du groupe.



Une opération ciblée à Saint-Louis







D’après Libération, les suspects arrêtés par la Sûreté régionale (SR) de Saint-Louis sont âgés de 43 à 52 ans. Parmi eux figurent deux hommes mariés et un divorcé. Les trois mis en cause sont actuellement entre les mains des enquêteurs, qui cherchent à déterminer l’étendue réelle du réseau et les éventuelles ramifications locales.







L’affaire, qui suscite déjà de nombreuses réactions dans la cité nordiste, s’inscrit dans un contexte de vigilance accrue des autorités sur les questions liées aux mœurs. Les investigations se poursuivent pour identifier et interpeller d’éventuels autres membres présumés.



Ramifications à Dakar : un dossier explosif



L’onde de choc dépasse les frontières de Saint-Louis. À Dakar, toujours selon Libération, plusieurs individus ont été placés sous mandat de dépôt par le juge du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Il s’agit de Abdourahmane Cissé, Abdoul Diop dit « Dabakh », Saliou Mbaye dit « Zale » et Mansour Baldé dit « Lo Baldé ».







Le magistrat instructeur a délivré son 28ᵉ mandat de dépôt dans ce dossier, signe que l’affaire prend une ampleur considérable. Les mis en cause ont été écroués dans l’attente de la suite de la procédure judiciaire.

