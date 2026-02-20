Accusation d’« actes contre nature » : le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye libre

Le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye est sorti libre de son face à face avec le juge mais reste sous contrôle judiciaire, ce vendredi 20 février 2026, après avoir été conduit au Tribunal de Pikine-Guédiawaye.



Il a été présenté, en compagnie de deux autres personnes mises en cause, devant le juge d’instruction du premier cabinet, dans le cadre d’une délégation judiciaire relative à l’affaire dite « Pape Cheikh Diallo et Cie ».



Selon les éléments rapportés, l’arrestation du journaliste serait intervenue à la suite de la découverte de messages privés à caractère intime échangés avec un autre suspect, interpellé la semaine précédente.



Au cours de la procédure, des résultats de tests de dépistage au VIH auraient été versés au dossier.

Le journaliste a, pour sa part, contesté les faits d’« actes contre nature » qui lui sont reprochés. L’information judiciaire suit son cours sous l’autorité du magistrat instructeur, qui devra déterminer les responsabilités éventuelles à l’issue de l’enquête

