Crise universitaire: le Collectif des Amicales de l’UCAD appelle à rejoindre les campus le 26 février mais dénonce la fermeture des pavillons B et F

L' Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) est de nouveau au cœur des tensions entre autorités universitaires et étudiants. Dans un communiqué daté du 25 février 2026, le Collectif des Amicales de l’UCAD a dénoncé la décision du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) de rouvrir les campus sociaux tout en maintenant fermés les pavillons B et F.



Selon le Collectif, cette décision pénalise plus de 2 000 étudiants qui résidaient dans ces pavillons et qui se retrouveraient sans solution de relogement.



Le texte évoque « un manque criant de responsabilité » et un « mépris flagrant » à l’égard des étudiants concernés, accusant les autorités de les exposer à une situation de précarité.



Tout en dénonçant la décision, le Collectif indique, « par souci de responsabilité », appeler les étudiants à rejoindre les campus dès le jeudi 26 février, afin d’éviter d’aggraver le retard académique déjà accusé depuis les événements politiques de 2023.



Le Collectif informe également de la tenue d’un point de presse le vendredi 27 février et convoque une Assemblée générale le lundi 2 mars à 10 heures devant la direction du COUD.



Dans sa déclaration, l’organe de représentation étudiante réaffirme sa détermination à poursuivre son combat « avec maturité, unité et fermeté » pour la défense des droits et de la dignité des étudiants.

