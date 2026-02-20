Affaire Pape Cheikh Diallo & Cie : Pape Birame Bigué Ndiaye face au parquet, l’enquête s’élargit


Affaire Pape Cheikh Diallo & Cie : Pape Birame Bigué Ndiaye face au parquet, l’enquête s’élargit

La vague d’interpellations se poursuit dans l’affaire dite des « présumés homosexuels ». Selon le quotidien Les Échos, le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye sera déféré ce jour au Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye, en même temps qu’une technicienne de surface et un hôtelier. Une séquence judiciaire qui confirme que le dossier est loin de connaître son épilogue.

 

 Arrestations en série à Keur Massar

 

 

D’après Les Échos, les éléments de la Brigade de recherches de Keur Massar multiplient les interpellations depuis plusieurs jours.

 

Mardi 17 février, le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye a été arrêté au palais de justice Lat Dior, alors qu’il couvrait la conférence de presse du procureur de la République relative à la mort de l’étudiant Abdoulaye Bâ.

 

Placée en garde à vue, son interpellation a été suivie de celles de F. Ngom, technicienne de surface, et de C.A.B. Guèye, hôtelier. Les trois seront présentés au parquet du Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye.

 

Selon Les Échos, d’autres personnes seraient encore dans le viseur des enquêteurs.

 

 Des personnalités déjà citées

 

 

L’affaire avait déjà défrayé la chronique avec les interpellations de l’animateur télé Pape Cheikh Diallo et de l’artiste chanteur Djiby Dramé.

 

Ces arrestations avaient suscité une onde de choc dans l’opinion publique, entre stupeur et indignation.

 

Au-delà des faits reprochés, le dossier a pris une dimension encore plus sensible avec les accusations de transmission volontaire du VIH par certains mis en cause, ce qui a renforcé la fermeté affichée par les autorités judiciaires.

 

 Une réponse judiciaire ferme

 

 

Toujours selon Les Échos, le parquet entend faire preuve de rigueur face à ce qu’il considère comme des faits graves. L’objectif affiché serait de circonscrire toute propagation volontaire du virus et de sanctionner sévèrement les responsables présumés.

 

Parallèlement, l’Assemblée nationale examinerait un projet de loi visant à modifier l’article 319 du Code pénal, avec un alourdissement des peines concernant les actes contre-nature, ainsi que la criminalisation de leur apologie et de leur financement.

 

 Une affaire aux multiples ramifications

 

 

Depuis plusieurs semaines, ce dossier alimente les discussions, tant par la nature des accusations que par le profil des personnes citées.

 

Avec le déferrement annoncé de Pape Birame Bigué Ndiaye et de ses co-accusés, une nouvelle étape judiciaire s’ouvre. Mais, à en croire Les Échos, la liste des personnes inquiétées pourrait encore s’allonger dans les prochains jours.

Autres articles
Vendredi 20 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Téhéran met en garde l'ONU : toute infrastructure américaine dans la région deviendra une « cible légitime » en cas d'agression

Téhéran met en garde l'ONU : toute infrastructure américaine dans la région deviendra une « cible légitime » en cas d'agression - 19/02/2026

Rufisque : Des supporters dans la rue après la condamnation de leurs camarades au Maroc

Rufisque : Des supporters dans la rue après la condamnation de leurs camarades au Maroc - 19/02/2026

Finale CAN 2025 : Les 18 supporters sénégalais condamnés à des peines allant jusqu’à un an ferme à Rabat

Finale CAN 2025 : Les 18 supporters sénégalais condamnés à des peines allant jusqu’à un an ferme à Rabat - 19/02/2026

Maroc : Le parquet requiert jusqu’à 2 ans de prison contre 18 supporters sénégalais

Maroc : Le parquet requiert jusqu’à 2 ans de prison contre 18 supporters sénégalais - 19/02/2026

Keur Massar : rebondissement dans l’affaire Pape Cheikh Diallo, le journaliste Pape Biram Bigué Ndiaye testé séronégatif…19 arrestations et un dossier qui s’alourdit

Keur Massar : rebondissement dans l’affaire Pape Cheikh Diallo, le journaliste Pape Biram Bigué Ndiaye testé séronégatif…19 arrestations et un dossier qui s’alourdit - 19/02/2026

Kahone sous le choc : une fillette de 5 ans a été violée puis décapitée par son oncle…l’horreur absolue au cœur du quartier Kanda

Kahone sous le choc : une fillette de 5 ans a été violée puis décapitée par son oncle…l’horreur absolue au cœur du quartier Kanda - 19/02/2026

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie: Ce que le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye a dit aux enquêteurs

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie: Ce que le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye a dit aux enquêteurs - 19/02/2026

Les nominations en conseil des ministres du Mercredi 18 Février 2026

Les nominations en conseil des ministres du Mercredi 18 Février 2026 - 18/02/2026

LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 18 FÉVRIER 2026

LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 18 FÉVRIER 2026 - 18/02/2026

Ramadan 2026 – Touba débute le jeûne ce jeudi

Ramadan 2026 – Touba débute le jeûne ce jeudi - 18/02/2026

UCAD: Cinq leaders étudiants placés sous contrôle judiciaire

UCAD: Cinq leaders étudiants placés sous contrôle judiciaire - 18/02/2026

Drame à Kahone : Une fillette de 6 ans enlevée et tuée dans un bâtiment à Kanda

Drame à Kahone : Une fillette de 6 ans enlevée et tuée dans un bâtiment à Kanda - 18/02/2026

Ordre du jour n°1 du CEMGA : le vice-amiral d’escadre Oumar Wade décline ses priorités stratégiques et réaffirme l’importance de la coopération internationale

Ordre du jour n°1 du CEMGA : le vice-amiral d’escadre Oumar Wade décline ses priorités stratégiques et réaffirme l’importance de la coopération internationale - 18/02/2026

[ Reportage] Préparatifs du Ramadan : Clients et commerçants pris en étau par la cherté des prix et les déguerpissements

[ Reportage] Préparatifs du Ramadan : Clients et commerçants pris en étau par la cherté des prix et les déguerpissements - 18/02/2026

Mort d’Abdoulaye Bâ / Me Bamba Cissé sort le couperet : plusieurs hauts gradés limogés

Mort d’Abdoulaye Bâ / Me Bamba Cissé sort le couperet : plusieurs hauts gradés limogés - 18/02/2026

Téléphones saisis, messages d’amour révélés : Birame Bigué au cœur de la 3e vague d’arrestations...l’affaire qui ébranle médias et célébrités

Téléphones saisis, messages d’amour révélés : Birame Bigué au cœur de la 3e vague d’arrestations...l’affaire qui ébranle médias et célébrités - 18/02/2026

Affaire Farba Ngom : le Procureur général se pourvoit en cassation

Affaire Farba Ngom : le Procureur général se pourvoit en cassation - 17/02/2026

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : le journaliste Pape Biram Bigué Ndiaye interpellé en pleine conférence de presse du Procureur Ndoye

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : le journaliste Pape Biram Bigué Ndiaye interpellé en pleine conférence de presse du Procureur Ndoye - 17/02/2026

Violences à l'Ucad : le procureur Ibrahima Ndoye annonce des poursuites contre des étudiants et l’ouverture d’une enquête visant des policiers

Violences à l'Ucad : le procureur Ibrahima Ndoye annonce des poursuites contre des étudiants et l’ouverture d’une enquête visant des policiers - 17/02/2026

Décès d’Abdoulaye Ba : « Il est décédé à la suite d’une chute du 4e étage », selon le procureur Ibrahima Ndoye

Décès d’Abdoulaye Ba : « Il est décédé à la suite d’une chute du 4e étage », selon le procureur Ibrahima Ndoye - 17/02/2026

Installation du nouveau CEMGA : le Vice-Amiral d’Escadre Oumar Wade prend le commandement des Armées

Installation du nouveau CEMGA : le Vice-Amiral d’Escadre Oumar Wade prend le commandement des Armées - 17/02/2026

Crise universitaire : Des élèves en soutien aux étudiants, rejoignent le mouvement de grève de 72h et réclament justice après la mort d’Abdoulaye Ba

Crise universitaire : Des élèves en soutien aux étudiants, rejoignent le mouvement de grève de 72h et réclament justice après la mort d’Abdoulaye Ba - 17/02/2026

Sonatel : 1923 milliards FCFA de chiffre d’affaires, en 2025, la barre des 2000 milliards en ligne de mire

Sonatel : 1923 milliards FCFA de chiffre d’affaires, en 2025, la barre des 2000 milliards en ligne de mire - 17/02/2026

TOUBA - Le khalife des Baayfall remet à Serigne Mountakha un aadiya de 500 millions de francs

TOUBA - Le khalife des Baayfall remet à Serigne Mountakha un aadiya de 500 millions de francs - 17/02/2026

Soirée gay chez Pape Cheikh Diallo: Ibrahima Magib Seck passe aux aveux…

Soirée gay chez Pape Cheikh Diallo: Ibrahima Magib Seck passe aux aveux… - 17/02/2026

UCAD-Retour de parquet pour trois étudiants, un autre arrêté : le Collectif des amicales dénonce des arrestations « arbitraires » et exige la libération des étudiants

UCAD-Retour de parquet pour trois étudiants, un autre arrêté : le Collectif des amicales dénonce des arrestations « arbitraires » et exige la libération des étudiants - 16/02/2026

Assemblée nationale - L'immunité parlementaire de Farba Ngom levée : 108 députés votent pour, 21 contre…

Assemblée nationale - L'immunité parlementaire de Farba Ngom levée : 108 députés votent pour, 21 contre… - 16/02/2026

Assemblée nationale - Levée d’immunité parlementaire : Farba Ngom brandit le saint Coran et « crache ses vérités »

Assemblée nationale - Levée d’immunité parlementaire : Farba Ngom brandit le saint Coran et « crache ses vérités » - 16/02/2026

[DIRECT🛑] Assemblée Nationale : Demande levée de l'immunité parlementaire du député FARBA NGOM.

[DIRECT🛑] Assemblée Nationale : Demande levée de l'immunité parlementaire du député FARBA NGOM. - 16/02/2026

Crise universitaire : « Il faut constater que le système LMD n’a pas réussi chez nous » (Pr Amsatou Sow Sidibé)

Crise universitaire : « Il faut constater que le système LMD n’a pas réussi chez nous » (Pr Amsatou Sow Sidibé) - 16/02/2026

RSS Syndication