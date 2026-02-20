Affaire Pape Cheikh Diallo & Cie : Pape Birame Bigué Ndiaye face au parquet, l’enquête s’élargit

La vague d’interpellations se poursuit dans l’affaire dite des « présumés homosexuels ». Selon le quotidien Les Échos, le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye sera déféré ce jour au Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye, en même temps qu’une technicienne de surface et un hôtelier. Une séquence judiciaire qui confirme que le dossier est loin de connaître son épilogue.







Arrestations en série à Keur Massar









D’après Les Échos, les éléments de la Brigade de recherches de Keur Massar multiplient les interpellations depuis plusieurs jours.







Mardi 17 février, le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye a été arrêté au palais de justice Lat Dior, alors qu’il couvrait la conférence de presse du procureur de la République relative à la mort de l’étudiant Abdoulaye Bâ.







Placée en garde à vue, son interpellation a été suivie de celles de F. Ngom, technicienne de surface, et de C.A.B. Guèye, hôtelier. Les trois seront présentés au parquet du Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye.







Selon Les Échos, d’autres personnes seraient encore dans le viseur des enquêteurs.







Des personnalités déjà citées









L’affaire avait déjà défrayé la chronique avec les interpellations de l’animateur télé Pape Cheikh Diallo et de l’artiste chanteur Djiby Dramé.







Ces arrestations avaient suscité une onde de choc dans l’opinion publique, entre stupeur et indignation.







Au-delà des faits reprochés, le dossier a pris une dimension encore plus sensible avec les accusations de transmission volontaire du VIH par certains mis en cause, ce qui a renforcé la fermeté affichée par les autorités judiciaires.







Une réponse judiciaire ferme









Toujours selon Les Échos, le parquet entend faire preuve de rigueur face à ce qu’il considère comme des faits graves. L’objectif affiché serait de circonscrire toute propagation volontaire du virus et de sanctionner sévèrement les responsables présumés.







Parallèlement, l’Assemblée nationale examinerait un projet de loi visant à modifier l’article 319 du Code pénal, avec un alourdissement des peines concernant les actes contre-nature, ainsi que la criminalisation de leur apologie et de leur financement.







Une affaire aux multiples ramifications









Depuis plusieurs semaines, ce dossier alimente les discussions, tant par la nature des accusations que par le profil des personnes citées.







Avec le déferrement annoncé de Pape Birame Bigué Ndiaye et de ses co-accusés, une nouvelle étape judiciaire s’ouvre. Mais, à en croire Les Échos, la liste des personnes inquiétées pourrait encore s’allonger dans les prochains jours.

