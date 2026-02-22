Thiomby - Pénurie d'eau : Les populations sans eau depuis le début du Ramadan

Accéder à l’eau potable à Thiomby commune, en cette période de Ramadan est devenu un véritable parcours du combattant. Car l’eau ne coule plus des robinets depuis 3 jours laissant les populations dans une soif indescriptible.

Joint au téléphone par Dakaractu Kaolack, le coordinateur du collectif pour la défense des intérêts de Thiomby confirme :

''Nous avons constaté depuis 3 jours en plein Ramadan et en période de Carême, une coupure d'eau dans la commune de Thiomby depuis 72 heures. C'est inadmissible!'', a-t-il déploré.

Selon Diatta Ndao, la situation est intenable et insupportable. ''Nous demandons à son excellence le Président Bassirou Diomaye Faye de soutenir les populations de la commune de Thiomby par rapport à cette situation. Depuis des années, ce problème revient comme un leitmotiv[...]. Très sincèrement, nous ne pouvons plus vivre dans cette condition. Trop c'est trop. En plein Ramadan et Carême, pendant 72 heures, il n'y a pas d'eau dans les 26 villages de la commune. C'est inadmissible et on doit corriger ça très rapidement avant qu'il ne soit trop tard'', a ajouté le coordinateur du collectif pour la défense des intérêts de la commune de Thiomby.

Aux dernières nouvelles, les populations de Thiomby sont obligées de se rabattre sur les puits pour étancher leur soif.