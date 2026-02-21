Scandale foncier à Khar Yalla : 22 familles menacées d’expulsion après plus d’un demi-siècle d’occupation

À Khar Yalla, quartier populaire de Dakar, la tension est vive. Vingt-deux familles vivant sur une assiette foncière de 7 322 m² (TF 1902/NGA ex 3645/DG) sont aujourd’hui sous la menace d’expulsion et de démolition de leurs maisons. Installés sur les lieux depuis plus de 53 ans, ces habitants affirment avoir acquis légalement leurs parcelles auprès de feu Babacar Mbaye, qui aurait morcelé le terrain et vendu chaque lot à des ayants droit identifiés.
Mais la situation a basculé avec la revendication d’Abdou Latif Mbaye, fils du défunt propriétaire. Ce dernier conteste les transactions passées et soutient que son père n’aurait jamais vendu les terrains. Une version que rejettent catégoriquement les occupants, qui disent détenir des preuves d’achat et dénoncent une tentative de spoliation foncière.
Dans ce quartier déjà marqué par la précarité, l’angoisse est palpable. Entre documents fonciers contestés et menaces de déguerpissement, ces familles appellent les autorités à intervenir pour clarifier la situation et éviter un drame social.
