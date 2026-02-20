[ Reportage] Scandale de l’homosexualité et de la transmission du VIH/SIDA : Les citoyens interpellent l’État sur les préoccupations sociales ...


Actuellement, des voix s’élèvent au sein de la population pour exprimer leurs préoccupations face à ce qu’ils qualifient de « phénomène inquiétant » lié à l’homosexualité et à la transmission volontaire du VIH/SIDA. Cela depuis l'eclatement du dossier Pape Cheikh Diallo et Cie, en lien avec l'homosexualité et la transmission volontaire du VIH/Sida. 
 
Dakaractu a tendu son micro à des citoyens qui ont manifesté leur inquiétude. Plusieurs ont fait part de leur malaise  quant aux conséquences sociales et morales dans ce pays.

Certains estiment que la société traverse une période de bouleversements profonds. Selon eux, certaines pratiques seraient en décalage avec les valeurs culturelles et religieuses traditionnellement défendues au Sénégal. « Nous avons le sentiment que notre société est fragilisée », confie un habitant rencontré dans la capitale.

Plusieurs des personnes interrogées interpellent les autorités publiques. Elles demandent un renforcement de l’application des lois existantes encadrant les questions de mœurs et appellent à une vigilance accrue concernant les comportements qu’elles jugent contraires aux normes sociales. 
Autres articles
Vendredi 20 Février 2026
Idy Sow (Stagiaire)



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Accusation d’« actes contre nature » : le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye libre

Accusation d’« actes contre nature » : le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye libre - 20/02/2026

Thiès - organisation et programmation du défilé : l'armée donne les dates clés

Thiès - organisation et programmation du défilé : l'armée donne les dates clés - 20/02/2026

Affaire Pape Cheikh Diallo & Cie : Pape Birame Bigué Ndiaye face au parquet, l’enquête s’élargit

Affaire Pape Cheikh Diallo & Cie : Pape Birame Bigué Ndiaye face au parquet, l’enquête s’élargit - 20/02/2026

Téhéran met en garde l'ONU : toute infrastructure américaine dans la région deviendra une « cible légitime » en cas d'agression

Téhéran met en garde l'ONU : toute infrastructure américaine dans la région deviendra une « cible légitime » en cas d'agression - 19/02/2026

Rufisque : Des supporters dans la rue après la condamnation de leurs camarades au Maroc

Rufisque : Des supporters dans la rue après la condamnation de leurs camarades au Maroc - 19/02/2026

Finale CAN 2025 : Les 18 supporters sénégalais condamnés à des peines allant jusqu’à un an ferme à Rabat

Finale CAN 2025 : Les 18 supporters sénégalais condamnés à des peines allant jusqu’à un an ferme à Rabat - 19/02/2026

Maroc : Le parquet requiert jusqu’à 2 ans de prison contre 18 supporters sénégalais

Maroc : Le parquet requiert jusqu’à 2 ans de prison contre 18 supporters sénégalais - 19/02/2026

Keur Massar : rebondissement dans l’affaire Pape Cheikh Diallo, le journaliste Pape Biram Bigué Ndiaye testé séronégatif…19 arrestations et un dossier qui s’alourdit

Keur Massar : rebondissement dans l’affaire Pape Cheikh Diallo, le journaliste Pape Biram Bigué Ndiaye testé séronégatif…19 arrestations et un dossier qui s’alourdit - 19/02/2026

Kahone sous le choc : une fillette de 5 ans a été violée puis décapitée par son oncle…l’horreur absolue au cœur du quartier Kanda

Kahone sous le choc : une fillette de 5 ans a été violée puis décapitée par son oncle…l’horreur absolue au cœur du quartier Kanda - 19/02/2026

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie: Ce que le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye a dit aux enquêteurs

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie: Ce que le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye a dit aux enquêteurs - 19/02/2026

Les nominations en conseil des ministres du Mercredi 18 Février 2026

Les nominations en conseil des ministres du Mercredi 18 Février 2026 - 18/02/2026

LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 18 FÉVRIER 2026

LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 18 FÉVRIER 2026 - 18/02/2026

Ramadan 2026 – Touba débute le jeûne ce jeudi

Ramadan 2026 – Touba débute le jeûne ce jeudi - 18/02/2026

UCAD: Cinq leaders étudiants placés sous contrôle judiciaire

UCAD: Cinq leaders étudiants placés sous contrôle judiciaire - 18/02/2026

Drame à Kahone : Une fillette de 6 ans enlevée et tuée dans un bâtiment à Kanda

Drame à Kahone : Une fillette de 6 ans enlevée et tuée dans un bâtiment à Kanda - 18/02/2026

Ordre du jour n°1 du CEMGA : le vice-amiral d’escadre Oumar Wade décline ses priorités stratégiques et réaffirme l’importance de la coopération internationale

Ordre du jour n°1 du CEMGA : le vice-amiral d’escadre Oumar Wade décline ses priorités stratégiques et réaffirme l’importance de la coopération internationale - 18/02/2026

[ Reportage] Préparatifs du Ramadan : Clients et commerçants pris en étau par la cherté des prix et les déguerpissements

[ Reportage] Préparatifs du Ramadan : Clients et commerçants pris en étau par la cherté des prix et les déguerpissements - 18/02/2026

Mort d’Abdoulaye Bâ / Me Bamba Cissé sort le couperet : plusieurs hauts gradés limogés

Mort d’Abdoulaye Bâ / Me Bamba Cissé sort le couperet : plusieurs hauts gradés limogés - 18/02/2026

Téléphones saisis, messages d’amour révélés : Birame Bigué au cœur de la 3e vague d’arrestations...l’affaire qui ébranle médias et célébrités

Téléphones saisis, messages d’amour révélés : Birame Bigué au cœur de la 3e vague d’arrestations...l’affaire qui ébranle médias et célébrités - 18/02/2026

Affaire Farba Ngom : le Procureur général se pourvoit en cassation

Affaire Farba Ngom : le Procureur général se pourvoit en cassation - 17/02/2026

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : le journaliste Pape Biram Bigué Ndiaye interpellé en pleine conférence de presse du Procureur Ndoye

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : le journaliste Pape Biram Bigué Ndiaye interpellé en pleine conférence de presse du Procureur Ndoye - 17/02/2026

Violences à l'Ucad : le procureur Ibrahima Ndoye annonce des poursuites contre des étudiants et l’ouverture d’une enquête visant des policiers

Violences à l'Ucad : le procureur Ibrahima Ndoye annonce des poursuites contre des étudiants et l’ouverture d’une enquête visant des policiers - 17/02/2026

Décès d’Abdoulaye Ba : « Il est décédé à la suite d’une chute du 4e étage », selon le procureur Ibrahima Ndoye

Décès d’Abdoulaye Ba : « Il est décédé à la suite d’une chute du 4e étage », selon le procureur Ibrahima Ndoye - 17/02/2026

Installation du nouveau CEMGA : le Vice-Amiral d’Escadre Oumar Wade prend le commandement des Armées

Installation du nouveau CEMGA : le Vice-Amiral d’Escadre Oumar Wade prend le commandement des Armées - 17/02/2026

Crise universitaire : Des élèves en soutien aux étudiants, rejoignent le mouvement de grève de 72h et réclament justice après la mort d’Abdoulaye Ba

Crise universitaire : Des élèves en soutien aux étudiants, rejoignent le mouvement de grève de 72h et réclament justice après la mort d’Abdoulaye Ba - 17/02/2026

Sonatel : 1923 milliards FCFA de chiffre d’affaires, en 2025, la barre des 2000 milliards en ligne de mire

Sonatel : 1923 milliards FCFA de chiffre d’affaires, en 2025, la barre des 2000 milliards en ligne de mire - 17/02/2026

TOUBA - Le khalife des Baayfall remet à Serigne Mountakha un aadiya de 500 millions de francs

TOUBA - Le khalife des Baayfall remet à Serigne Mountakha un aadiya de 500 millions de francs - 17/02/2026

Soirée gay chez Pape Cheikh Diallo: Ibrahima Magib Seck passe aux aveux…

Soirée gay chez Pape Cheikh Diallo: Ibrahima Magib Seck passe aux aveux… - 17/02/2026

UCAD-Retour de parquet pour trois étudiants, un autre arrêté : le Collectif des amicales dénonce des arrestations « arbitraires » et exige la libération des étudiants

UCAD-Retour de parquet pour trois étudiants, un autre arrêté : le Collectif des amicales dénonce des arrestations « arbitraires » et exige la libération des étudiants - 16/02/2026

Assemblée nationale - L'immunité parlementaire de Farba Ngom levée : 108 députés votent pour, 21 contre…

Assemblée nationale - L'immunité parlementaire de Farba Ngom levée : 108 députés votent pour, 21 contre… - 16/02/2026

RSS Syndication