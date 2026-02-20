[ Reportage] Scandale de l’homosexualité et de la transmission du VIH/SIDA : Les citoyens interpellent l’État sur les préoccupations sociales ...

Actuellement, des voix s’élèvent au sein de la population pour exprimer leurs préoccupations face à ce qu’ils qualifient de « phénomène inquiétant » lié à l’homosexualité et à la transmission volontaire du VIH/SIDA. Cela depuis l'eclatement du dossier Pape Cheikh Diallo et Cie, en lien avec l'homosexualité et la transmission volontaire du VIH/Sida.
Dakaractu a tendu son micro à des citoyens qui ont manifesté leur inquiétude. Plusieurs ont fait part de leur malaise quant aux conséquences sociales et morales dans ce pays.
Certains estiment que la société traverse une période de bouleversements profonds. Selon eux, certaines pratiques seraient en décalage avec les valeurs culturelles et religieuses traditionnellement défendues au Sénégal. « Nous avons le sentiment que notre société est fragilisée », confie un habitant rencontré dans la capitale.
Plusieurs des personnes interrogées interpellent les autorités publiques. Elles demandent un renforcement de l’application des lois existantes encadrant les questions de mœurs et appellent à une vigilance accrue concernant les comportements qu’elles jugent contraires aux normes sociales.
