Reddition des comptes / Le Premier ministre exprime ses regrets : « Dossiers Yi Amatumassi Yakaar »

Le Premier ministre Ousmane Sonko n’a pas caché sa frustration. Intervenant lors du débat sur les questions d’actualité au gouvernement, le chef du gouvernement a exprimé une vive déception quant à l’avancement de la reddition des comptes, l’un des chevaux de bataille de la 3e alternance.



Au cœur de ses inquiétudes figurent les dossiers emblématiques impliquant des figures de l’ancien régime: « Dossier Yi Amatumassi Yakaar », dénonce Ousmane Sonko qui indique que ces dossiers risquent purement et simplement de « tomber à l’eau ». En cause, des autorités judiciaires que le Premier ministre accuse ouvertement de « passer leur temps à mettre tout à néant », compromettant ainsi les efforts engagés pour traduire en justice les responsables présumés de malversations financières.



Malgré ce tableau sombre, Ousmane Sonko a tenu à reconnaître les avancées enregistrées par certaines institutions de contrôle. Il a salué le travail accompli par l’Inspection Générale d’État (IGE), la Cour des Comptes et la CENTIF, saluant leur engagement dans la traque des irrégularités financières héritées du régime précédent.