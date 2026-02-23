Entretien avec Birahim Aïdara Ndiaye : « La maladie ne doit jamais enlever la dignité »

De cette expérience et de son propre parcours est née l’association Taxawouma Assistance Handicap, qu’il a fondée pour accompagner et valoriser les personnes en situation de handicap, notamment celles atteintes de maladies rares. Aujourd’hui, la structure revendique plus de 1 500 bénéficiaires. Dans cet entretien, Birahim revient sur son engagement, sa vision de l’inclusion et l’importance de changer le regard porté sur le handicap. Il annonce également la célébration de la Journée mondiale des maladies rares, prévue le 28 février à l’UCAD, un moment de sensibilisation et de mobilisation en faveur des personnes concernées.

