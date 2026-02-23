Entretien avec Birahim Aïdara Ndiaye : « La maladie ne doit jamais enlever la dignité »

Victime d’une maladie rare, la myopathie de Duchenne, Birahim Aïdara Ndiaye a vu sa vie basculer en 2019, à l’âge de 22 ans, alors qu’il était étudiant à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). La maladie a progressivement entraîné un handicap physique. Pourtant, le jeune homme refuse de se laisser définir par cette épreuve. En stage dans une entreprise à Dakar, il a un jour été pris pour un mendiant par un passant souhaitant lui faire l’aumône. Birahim a décliné avec calme et dignité, préférant lui montrer qu’il travaillait et qu’il n’avait pas besoin d’assistance financière.
De cette expérience et de son propre parcours est née l’association Taxawouma Assistance Handicap, qu’il a fondée pour accompagner et valoriser les personnes en situation de handicap, notamment celles atteintes de maladies rares. Aujourd’hui, la structure revendique plus de 1 500 bénéficiaires. Dans cet entretien, Birahim revient sur son engagement, sa vision de l’inclusion et l’importance de changer le regard porté sur le handicap. Il annonce également la célébration de la Journée mondiale des maladies rares, prévue le 28 février à l’UCAD, un moment de sensibilisation et de mobilisation en faveur des personnes concernées.
