Anta Babacar Ngom devant le PM : « Sonko Réwmii Dokhoulee... »

La députée Anta Babacar Ngom a vivement interpellé le Premier ministre Ousmane Sonko lors de la séance de questions d’actualité, de ce mardi 24 février, à l’Assemblée nationale. « Monsieur le Premier ministre, rewmi dokhoul, rewmi dokhoul ! » (« Le pays n’avance pas »), a-t-elle lancé d’entrée, donnant le ton de son intervention.



Selon la parlementaire, les Sénégalais « attendent et patientent », mais la patience aurait atteint ses limites. Elle a par ailleurs reconnu les constats dressés par le chef du gouvernement concernant la situation économique, évoquant notamment les chiffres avancés sur des surfacturations, des détournements budgétaires et des économies réalisées à travers la renégociation de certains contrats.



Toutefois, elle a insisté sur la nécessité de passer du diagnostic aux solutions concrètes. « Si on parle des maux, il faut impérativement des solutions », a-t-elle déclaré, s’interrogeant sur le calendrier des réalisations visibles : poses de premières pierres, inaugurations et annonces susceptibles, selon elle, « d’apaiser les cœurs des Sénégalais ».



Anta Babacar Ngom a également demandé des clarifications sur les retombées financières issues de l’exploitation de l’or et du pétrole, appelant à plus de transparence sur les bénéfices générés.



La députée a par ailleurs exprimé ses préoccupations face aux grèves dans les écoles et les hôpitaux, soulignant les conséquences sur les élèves, notamment ceux en classes d’examen.



« L’éducation et la santé ne sont pas des privilèges, ce sont des droits constitutionnels », a-t-elle rappelé, demandant au gouvernement, les mesures concrètes prévues pour sortir de la crise sociale.

