Réouverture du campus : Le collectif des étudiants de l’UCAD appelle à ne pas reprendre les cours

Le Collectif des Amicales de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a lancé son mot d’ordre : aucun étudiant ne doit retourner sur les campus avant la publication d’un nouveau communiqué officiel. Cette consigne intervient alors que les autorités ont décidé de rouvrir les campus de manière progressive, en excluant deux pavillons où résident plus de 2000 étudiants, une décision que le Collectif juge inégalitaire et imposée sans concertation.







Dans son communiqué N°055/CA-UCAD, la structure suprême de représentation étudiante dénonce une logique d’imposition de décisions de la part des autorités sénégalaises, qui auraient tenu plusieurs rencontres sans associer les représentants des étudiants. En réponse, le Collectif pose trois exigences non négociables : la levée des suspensions des amicales, qu’il considère illégales et qu’il menace de contester devant la Cour suprême, la réouverture d’assises pour discuter sincèrement des réformes, et la prise en charge des étudiants blessés avec l’ouverture de tous les pavillons sans discrimination.







Le communiqué évoque également le décès du camarade Abdoulaye Ba, dont les circonstances font l’objet d’une enquête suivie de près par le Collectif, ajoutant une dimension tragique à une crise déjà profonde. Tout en se disant ouvert au dialogue, le Collectif avertit qu’il n’acceptera aucune pensée unique imposée, et réaffirme son engagement total pour la défense des intérêts de la communauté étudiante.

