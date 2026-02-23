Azoura Fall se rend à la Section de Recherches : Un nouveau feuilleton judiciaire pour le militant de Pastef?


Azoura Fall se rend à la Section de Recherches : Un nouveau feuilleton judiciaire pour le militant de Pastef?
Azoura Fall serait sur le point de se présenter à la Section de Recherches de Colobane pour répondre à une convocation de la gendarmerie, nous apprend-on. Il met ainsi, fin à plusieurs jours de fuite et de spéculations sur sa situation.
 
Tout est parti de propos jugés outrageants à l’encontre du président de la République Bassirou Diomaye Faye, tenus dans la foulée du limogeage de Bassirou Kébé, ancien directeur général de la SN-HLM. Devenus aussitôt virales sur les réseaux sociaux, ces déclarations ont conduit le procureur à ordonner son audition par la Section de Recherches. Mais dans les heures qui ont suivi, l’intéressé était introuvable, déclenchant une traque d’envergure. 
 
La gendarmerie, appuyée par la Division spéciale de cybercriminalité, a diffusé un avis de recherche par message radio, effectué une descente à Paoskoto chez un proche présumé après localisation de son téléphone dans la zone et transmis une opposition de sortie du territoire à la Direction de la police de l’air et des frontières.
 
Face à cette pression judiciaire, Azoura Fall a opté pour une stratégie d’apaisement en présentant publiquement ses excuses et affirme ne pas avoir voulu porter atteinte à l’institution présidentielle. Il dit désormais mesurer la portée de ses propos. 
Lundi 23 Février 2026
