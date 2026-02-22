[Musique] : Ngaaka Blindé dévoile "Yakaar bu Tass", un single aux accents critiques

Le rappeur sénégalais Ngaaka Blindé a dévoilé, ce samedi 21 février, un nouveau single intitulé "Yakaar bu Tass" (espoir brisé ou déception), une production aux tonalités critiques à l’endroit du régime actuel. À travers ce morceau, l’artiste de son vrai nom Baba Ndiaye propose une lecture engagée de l’actualité sociale et politique.





Dans ses paroles, Ngaaka Blindé aborde plusieurs thématiques sensibles, notamment la crise universitaire, les débats autour des valeurs sociales (homosexualité), la justice et la gouvernance , la responsabilité parentale, les promesses politiques perçues comme non tenues.





Le titre, dont le nom signifie littéralement « espoir brisé ou déception », semble traduire une désillusion face aux attentes placées dans le changement politique.





L’artiste met également l’accent sur la sensibilisation des jeunes, en particulier sur l’usage des réseaux sociaux et les dérives possibles liées à leur exploitation.





Connu pour son style direct et ses prises de position assumées, le rappeur de la banlieue dakaroise, King Baba s’inscrit dans la tradition du hip-hop sénégalais engagé, où la musique devient un vecteur d’expression citoyenne et de critique sociale.





Toutefois, quelques heures après la sortie du single, les critiques n'ont pas tardé du côté des partisans du régime de Pastef et certains influenceurs pro-pastef qui lui rappellent son passé carcéral avec l'usage des faux billets de banque.







