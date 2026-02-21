Préparatifs du 4 avril à Thiès centre : l'action des maires de Thiès Ville et Thiès-Ouest face à la réalité de la compétence territoriale

Depuis 2008, Thiès centre est structurée en trois communes d'arrondissement : Thiès-Nord, Thiès-Est et Thiès-Ouest. Cette nouvelle donne pose souvent un sérieux problème relativement à la compétence territoriale entre la Ville et les communes précitées. Les tensions récentes liées à la gestion du marché central au poisson entre la commune de Thiès-Nord et la Ville, en sont un exemple patent.
Mais pour cette fois-ci, il s'agit de l'organisation de la fête de l’Indépendance. En effet, ce matin lors du comité régional de développement (Crd), un fait marquant a failli échapper à la vigilance des médias. Et il s'agit du point relatif aux opérations de déguerpissement au niveau des grands axes, notamment sur l'avenue Caen et autres. Répondant à une interpellation liée aux dispositions que les maires doivent prendre, en étroite collaboration avec le préfet concernant cette tâche, le maire de la ville, le Dr Babacar Diop, a déclaré avoir déjà pris les devants pour un démarrage imminent de ces travaux (vendredi soir). Mais il semble qu'il n'a pris le temps de se concerter avec le maire de Thiès-Ouest, parce que lorsqu'il a terminé, ce dernier a pris la parole pour mettre les points sur les "i".
En effet, le Dr Mamadou Djitté, après avoir remercié le président de la République d'avoir choisi Thiès pour la délocalisation du 4 avril et salué les efforts de l'administration, a martelé que, dans le cadre du déguerpissement, chaque maire doit s'occuper de sa zone c'est-à-dire en respectant les limites géographiques. Il a d'ailleurs interpellé le préfet sur la nécessité de travailler avec chaque maire dans le respect scrupuleux de la compétence territoriale.
Signalons aussi que le maire Mamadou Djitté a, par ailleurs, rappelé sa proposition par rapport à l'organisation d'un conseil interministériel, à défaut d'avoir un conseil présidentiel. À noter que la commune de Thiès-Ouest va abriter une bonne partie des festivités notamment la journée du 4 avril...
