Grand Prix Fondation Senico 2026 : plus de 50 candidats en lice pour des récompenses exceptionnelles



Le parrain de cette édition est Serigne Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh, figure religieuse respectée, dont le soutien symbolise l’importance spirituelle et sociale de cet événement.



Cette année, le montant des récompenses connaît une hausse significative par rapport aux éditions précédentes, confirmant l’ambition de la Fondation Senico de faire de ce récital un rendez-vous incontournable dans le paysage religieux national et international.

La 9e édition du Grand Prix Fondation Senico de récital du Saint Coran est actuellement en cours et s’annonce comme l’un des événements religieux majeurs de l’année 2026 au Sénégal. Plus de cinquante (50) candidats prennent part à cette prestigieuse compétition, dont des Sénégalais et des participants venus de plusieurs pays africains, notamment d’Égypte, d’Algérie, de Somalie et du Ghana.Organisé par la Fondation Senico, le concours se déroule en présence de Abdoulaye Dia, Président directeur général de la Sénégalaise d'industrie et de commerce (SENICO), à l'Institut Islamique de Dakar. Cette compétition met à l’honneur l’excellence dans la mémorisation et la récitation du Saint Coran, à travers deux grandes catégories : le prix national et le prix international.Pour le prix national, le grand lauréat remportera 30 000 000 FCFA ainsi qu’un billet pour La Mecque. Le deuxième prix est fixé à 20 000 000 FCFA, également accompagné d’un billet pour La Mecque, tandis que le troisième lauréat recevra 15 000 000 FCFA. Dans la catégorie internationale, le vainqueur repartira avec une enveloppe de 20 000 000 FCFA.Par ailleurs, chaque participant bénéficie d’une prime d’encouragement de 500 000 FCFA, traduisant la volonté des organisateurs de valoriser l’ensemble des compétiteurs.Le jury est composé d’éminentes personnalités du monde islamique, dont le Docteur Mouhamed Mahmoud Hassane Bousso, aux côtés d’autres membres venus d’Égypte, d’Algérie et de Somalie. Leur présence confère au concours une dimension internationale et renforce sa crédibilité.La cérémonie officielle de remise des prix est prévue le dimanche 1er mars 2026 au Grand Théâtre National, à Dakar, en présence de nombreuses autorités religieuses et de personnalités invitées.Les membres de l’organisation ont exprimé leur gratitude à Abdoulaye Dia pour son engagement constant en faveur de la promotion des valeurs religieuses et de l’excellence. Ils ont également salué l’implication des chefs religieux et des associations islamiques du Sénégal, qui contribuent activement au bon déroulement de cette 9ème édition.