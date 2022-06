Télécommunications routières : l’Artp et l’Ageroute s’accordent contre les interruptions et dégradations de service.

L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) et l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) ont matérialisé, ce 2 juin, une convention de partenariat. Inscrit dans les orientations du Chef de l’État visant à un service public plus dynamique et performant, l’accord entre les deux (2) institutions vise à l’harmonisation des politiques de déploiement, d’accès et de gestion des infrastructures de télécommunications sur l’ensemble du territoire national.



La convention tend surtout à l’amélioration de la qualité et la continuité du service en mettant une attention particulière sur les coupures de câble qui provoquent des interruptions et dégradations de service, une perte de revenus et une détérioration de la réputation des opérateurs. L’aménagement du territoire, l’impact environnemental, la restriction de la mobilité se retrouvent, également, au centre des orientations du partenariat. Dans le plan d’action concerté entre l’ARTP et l’AGEROUTE, figure l’identification des projets BTP en cours, la coordination des interventions sur le terrain, la mise en place d’un mécanisme de supervision commune des travaux, les échanges des informations sur les plans des réseaux et la sensibilisation des acteurs.