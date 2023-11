Télécommunications/Nouvelles offres voix et SMS et baisse des tarifs des services USSD : l'ARTP améliore les conditions d'exercices des fournisseurs des services à valeur ajoutée

Dans un communiqué rendu public, l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP)

a décidé de renforcer l'espace économique des opérateurs de télécommunications. " Dans le cadre de la poursuite des travaux relatifs à l’amélioration des conditions des Fournisseurs de Service à Valeur Ajoutée (FSVA) et fidèle à sa dynamique constante de promouvoir l’innovation dans le secteur des communications électroniques, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), permet à travers l’accès de ces acteurs aux catalogues d’interconnexion des opérateurs de télécommunications de renforcer leur espace économique".



Il s'agit de nouvelles offres voix et SMS et la baisse des tarifs des services USSD. " En effet, après l’ouverture des codes USSD en 2018 et l’introduction d'une offre de référence y afférente dans les catalogues d’interconnexion des opérateurs en 2019, l’ARTP vient d’approuver par décisions n°2023-015 / n°2023-016 / n°2023-017 du 26 septembre 2023 portant approbation des catalogues d’interconnexion des opérateurs SONATEL, Saga Africa Holdings Limited et Expresso Sénégal de nouvelles offres voix et SMS dédiées aux fournisseurs SVA. L’introduction de ces nouvelles offres (SMS et Voix) et la baisse des tarifs des services USSD constituent cumulativement un pilier majeur dans la mise en œuvre de la stratégie 2020-2023 de développement des services numériques de l’ARTP". L'objectif visé est

" d'encadrer davantage les relations entre les acteurs de la chaine de valeur ; prendre en charge les besoins exprimés par nos champions nationaux du numérique et renforcer leur accompagnement; promouvoir les services innovants.

L’ARTP a aussi fixé des SLA aux opérateurs concernant les services à destination des fournisseurs SVA, notamment en termes de disponibilité de leurs plateformes voix et SMS", a-t-on lu dans le communiqué.



Parmi les dispositions, " l’ARTP a mis en place un cadre permanant d’échanges et de concertation avec les fournisseurs SVA par le truchement du Comité de Développement des SVA, revu et a mis à jour le cadre réglementaire relatif aux SVA en introduisant de nouveaux acteurs sur ce marché, en l’occurrence les agrégateurs et les fournisseurs de services « machine to machine » (M2M) entre autres.



Concernant les offres et l’évolution des tarifs des services de l’USSD, il faut noter que pour cheminement d'un SMS émis par un FSVA avec " 250.000 SMS/mois", le Tarif-On Net est estimé à 4 Fcfa par SMS et pour le Tarif-Off Net, le coût est de 5 Fcfa par SMS. Concernant le départ d'appel vocal vers un FSVA: le Tarif-On Net est 25 FCFA par minute et le Tarif-Off Net est de 30 FCFA par minute etc.( Ci-joint le tableau).



Moussa Fall