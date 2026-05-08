Le directeur du FBI, Kash Patel, de plus en plus lunatique et paranoïaque depuis les révélations sur son rapport à l’alcool

Selon les sources de The Atlantic, il serait terrifié à l’idée de perdre son poste. Cela s’est notamment manifesté lors d’un incident survenu le 10 avril dernier: Patel se préparait à partir en week-end lorsqu’il n’a soudain plus pu se connecter au système informatique interne du FBI.







Neuf témoins ont confié qu’il s’était rapidement convaincu qu’il ne s’agissait pas d’une coïncidence. Il a complètement paniqué, s’est mis à téléphoner partout et a affirmé à tout le monde qu’il venait d’être renvoyé par la Maison-Blanche.

Imprévisible et méfiant

Il s’est finalement avéré qu’il s’agissait simplement d’un problème technique. Mais la nouvelle de son accès de panique s’est rapidement répandue, au point de symboliser le leadership pour le moins tumultueux de ce proche de Donald Trump.

Selon les sources de The Atlantic, Patel s’avère “imprévisible, méfiant et enclin à tirer des conclusions trop rapidement, avant même de disposer des preuves nécessaires.”

Ce manque de professionnalisme est d’ailleurs apparu au grand jour après l’assassinat de l’influenceur d’extrême droite Charlie Kirk, lorsque Patel a annoncé sur les réseaux sociaux des arrestations qui n’avaient pas eu lieu. En outre, il avait poussé vers la sortie ou vers des postes moins prestigieux de nombreux agents, en particulier des femmes, dont l’une des meilleures enquêtrices de l’agence, contrainte de quitter le bureau local de l’Utah. Elle n’a donc pas pu participer à l’enquête sur cet assassinat, où des sources ont fait savoir que son expertise avait manqué.







Un problème d’alcool

Kash Patel aurait aussi un sérieux problème d’abus d’alcool. Au début de son mandat, les briefings et les réunions devaient être programmés plus tard dans la journée qu’à l’accoutumée au sein du FBI, car il sortait fort tard dans la nuit. “À plusieurs reprises au cours de l’année écoulée, des membres de son équipe de sécurité ont eu du mal à le réveiller parce qu’il était ivre”, avance The Atlantic.

