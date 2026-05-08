Burundi: la présidentielle aura lieu le 3 mai 2027, annonce la Commission électorale

Au Burundi, la prochaine présidentielle aura lieu le 3 mai 2027, a annoncé ce vendredi matin la Commission électorale (Céni) au cours d’une réunion boycottée par sept partis d’opposition qui exigent un dialogue en vue de tout remettre à plat. Le pays est dirigé depuis juin 2020 par Évariste Ndayishimiye.
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