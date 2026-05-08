Dakar : L’association des banques centrales africaines pressent le pas vers la souveraineté financière collective

Réunis au siège de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) à Dakar, les gouverneurs des banques centrales africaines ont tenu ce jeudi la réunion du Bureau de l’Association des Banques Centrales Africaines (ABCA). Jean Kassi Brou, procédant à l’ouverture de la réunion, a rappelé la nécessité pour le continent de reprendre la main sur son avenir économique, dans un monde de plus en plus fracturé par les tensions géopolitiques, les crises climatiques et les déséquilibres financiers structurels.
C’est la Commissaire de la Commission de l’Union Africaine chargée du Développement économique, du Commerce, du Tourisme, de l’Industrie et des Mines, Francisca Tatchouop Belobe, qui a parallèlement, porté une allocution devant les gouverneurs et les partenaires institutionnels. Elle a plaidé pour que les banques centrales africaines cessent d’être de simples gardiennes de l’inflation et deviennent des « architectes actifs » de la souveraineté économique du continent. Pour appuyer ce propos, elle a rappelé des chiffres qui témoignent d’une dynamique réelle : douze des vingt économies à la croissance la plus rapide au monde sont africaines et vingt-deux pays affichent des taux de croissance supérieurs à 5 %.
Le moment, selon elle, est propice à une rupture stratégique. Les perturbations logistiques mondiales, les effets du changement climatique et les tensions géopolitiques ne sont pas que des menaces. À l’en croire, ce sont autant d’opportunités d’accélérer l’intégration monétaire et de renforcer la résilience financière africaine, à condition d’en avoir la volonté politique. L’intervention de la Commissaire a appelé à l’opérationnalisation de l’Institut Monétaire Africain (IMA), présenté comme la pierre angulaire de la future Banque Centrale Africaine. Les chefs d’État de l’Union Africaine ayant adopté les statuts de l’IMA en février 2026, les préparatifs suivent leur cours en vue d’un lancement prévu en septembre prochain au Nigeria.
Francisca Tatchouop Belobe a toutefois pressé l’ABCA d’accélérer les nominations au Conseil de l’Institut, condition indispensable pour que le projet de convergence macroéconomique continentale tienne ses promesses. Elle a réaffirmé l’engagement de la Commission de l’Union Africaine à œuvrer aux côtés de l’ABCA pour traduire en actes les ambitions monétaires africaines.
-
Assemblée nationale : Les députés de la majorité confirment le vote modifiant les articles L29 et L30 du Code électoral
-
Mbour : PASTEF reporte son meeting au terrain Réveil après une demande du préfet...
-
Meeting de Diomaye à Mbour : des audiences avec les maires annulées à la dernière minute, la tension politique monte d’un cran...
-
Saisine sur les articles L.29 et L.30 du Code électoral : "L'urgence d'une nouvelle ingénierie constitutionnelle" (Assane Diop, RV)
-
L’AXE DAKAR-DELHI: UNE VISION POUR S’ÉPANOUIR, UNE VISION À CONCRÉTISER