Dakar : L’association des banques centrales africaines pressent le pas vers la souveraineté financière collective

Réunis au siège de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) à Dakar, les gouverneurs des banques centrales africaines ont tenu ce jeudi la réunion du Bureau de l’Association des Banques Centrales Africaines (ABCA). Jean Kassi Brou, procédant à l’ouverture de la réunion, a rappelé la nécessité pour le continent de reprendre la main sur son avenir économique, dans un monde de plus en plus fracturé par les tensions géopolitiques, les crises climatiques et les déséquilibres financiers structurels.







C’est la Commissaire de la Commission de l’Union Africaine chargée du Développement économique, du Commerce, du Tourisme, de l’Industrie et des Mines, Francisca Tatchouop Belobe, qui a parallèlement, porté une allocution devant les gouverneurs et les partenaires institutionnels. Elle a plaidé pour que les banques centrales africaines cessent d’être de simples gardiennes de l’inflation et deviennent des « architectes actifs » de la souveraineté économique du continent. Pour appuyer ce propos, elle a rappelé des chiffres qui témoignent d’une dynamique réelle : douze des vingt économies à la croissance la plus rapide au monde sont africaines et vingt-deux pays affichent des taux de croissance supérieurs à 5 %.

