MBACKÉ - Kaël étrenne sa première ferme agrosylvopastorale .

La Ferme agrosylvopastorale de Kael a été inaugurée dans le cadre du Programme de Restauration des Moyens de Subsistance (PRMS) du projet Kael Solaire. Réalisée par Senelec, sa fondation et Kael Solaire, l’initiative s’inscrit dans la politique de responsabilité sociétale de l’entreprise et dans le Plan d’Action de Réinstallation (PAR).



La plateforme, qui combine agriculture, foresterie et élevage, comprend des infrastructures structurantes : bâtiment avicole, unité ovine, hangar de stockage, forage et pompe, réseaux d’eau et d’électricité, clôture et piste d’accès.



La cérémonie s’est déroulée en présence des ministres de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, ainsi que du ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage. La directrice générale du cabinet était également présente.



Le projet est lié à la construction et à l’exploitation de la centrale solaire de Kael, d’une capacité de 35 mégawatts crêtes sur une superficie de 30 hectares. Cette initiative illustre une approche intégrée, associant énergie, agriculture, élevage et développement local, sous la coprésidence des deux ministères concernés.



Les techniciens ont rappelé qu’une étude d’impact social et environnemental avait été réalisée en amont, soulignant l’importance stratégique et communautaire d’un tel ouvrage.