Orange Sénégal lance une nouvelle version de Max it et mise sur Samba Peuzzi pour séduire la jeunesse

À travers une double annonce stratégique, Orange Sénégal a officialisé, ce jeudi 7 mai 2026 à Dakar, le lancement de la nouvelle version de son application Max it ainsi que son partenariat avec l’artiste Samba Peuzzi, désormais ambassadeur de la marque auprès des jeunes.



Avec cette initiative, l’opérateur téléphonique entend renforcer son positionnement dans le digital tout en consolidant sa proximité avec une jeunesse sénégalaise fortement connectée et influencée par les codes de la culture urbaine.



Présentée comme plus simple, plus fluide et plus inclusive, cette nouvelle version de Max it repose sur une refonte complète de l’expérience utilisateur. Selon Orange Sénégal, l’objectif est de répondre aux attentes des clients en proposant une application plus intuitive, plus rapide et plus accessible au quotidien.



La principale innovation réside dans l’introduction de deux modes d’utilisation distincts. Le mode simple permet aux utilisateurs d’accéder rapidement aux opérations essentielles telles que le transfert d’argent, l’achat de crédit ou encore le paiement de factures, grâce à une interface épurée et facile à prendre en main. Le mode avancé, quant à lui, conserve l’ensemble des fonctionnalités liées aux services Orange, Orange Money, Orange Bank et à la Boutique pour les utilisateurs recherchant une expérience plus complète.



Dans une logique d’inclusion numérique, l’application intègre également un assistant vocal capable d’exécuter certaines opérations en wolof et en français. Une innovation pensée pour les utilisateurs peu familiers avec les interfaces écrites, afin de rendre les usages digitaux plus accessibles et plus proches des habitudes des clients.



Orange Sénégal annonce par ailleurs plusieurs améliorations techniques et fonctionnelles, notamment l’ouverture simplifiée d’un compte Orange Money en trois étapes, une navigation optimisée, un affichage plus lisible des marchands et facturiers, une meilleure gestion des favoris et des contacts fréquents ainsi que la possibilité d’ajouter un motif lors des transferts d’argent.



À travers cette nouvelle orientation, l’entreprise ambitionne de permettre aux utilisateurs d’effectuer leurs opérations plus rapidement, avec davantage d’autonomie et moins de contraintes.



En parallèle, le partenariat avec Samba Peuzzi traduit la volonté d’Orange Sénégal de renforcer sa connexion avec les moins de 30 ans. Figure majeure de la scène urbaine sénégalaise, l’artiste accompagnera la marque à travers des activations terrain, des showcases, des contenus digitaux ainsi que des rencontres dans les écoles et universités.



« Samba Peuzzi ne joue pas un rôle : il parle aux jeunes parce qu’il est l’un d’eux », souligne Orange Sénégal dans son communiqué.