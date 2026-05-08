Hajj 2026 : le dispositif « Tarik Makka » déployé avec Air Sénégal pour faciliter le voyage des pèlerins

Ce vendredi 8 mai 2026, au hangar des pèlerins de Aéroport International Blaise Diagne, 400 pèlerins sénégalais de la Délégation générale au pèlerinage ont été enrôlés pour le premier vol à destination de Arabie saoudite dans le cadre du Hajj 2026.Il s’agit du vol inaugural assuré par la compagnie Nationale Air Sénégal avec le déploiement du dispositif innovant dénommé « Tarik Makka » ou « Route de la Mecque », un système intégré destiné à simplifier et améliorer l’expérience des pèlerins dès leur départ.Selon le Général de division Mamadou Gaye (2S), délégué général au pèlerinage aux lieux saints de l’islam, plusieurs dispositions ont déjà été prises pour assurer le bon déroulement de cette édition du Hajj.« Nous avons déjà délivré 12 860 visas à nos pèlerins. Ce premier contingent de 400 pèlerins, qui constitue le vol inaugural, est composé exclusivement de groupements privés. Un deuxième vol est prévu aux environs de 17 heures. Ainsi, dès ce soir, nous aurons 800 pèlerins sénégalais en terre saoudienne », a-t-il déclaré.Le délégué général a également salué une innovation majeure dans l’organisation du pèlerinage. « C’est une innovation de taille. Vingt-cinq ( 25) vols sont prévus avec la compagnie nationale Air Sénégal Le ballet aérien démarre aujourd’hui et se poursuivra jusqu’au 18 mai afin de permettre à l’ensemble des 12 860 pèlerins sénégalais de rejoindre l’Arabie saoudite et d’accomplir leur rite dans les meilleures conditions », a-t-il ajouté.Présent lors du lancement des opérations, Dr Khar Diouf, Secrétaire général du ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, s’est également montré confiant quant au bon déroulement du Hajj 2026.« Nous sommes satisfaits et très confiants que le Hajj de cette année se déroulera dans de bonnes conditions. Plusieurs initiatives ont été prises très tôt. Dès la clôture de l’édition 2025, nous avons lancé les préparatifs du Hajj 2026 à travers plusieurs réunions et activités organisées sous la supervision du ministre de l’Intégration africaine », a-t-il expliqué.Il a par ailleurs salué la collaboration entre les différents services de l’État sénégalais et les autorités saoudiennes. « Le délégué général au pèlerinage a travaillé en étroite collaboration avec tous les services concernés, notamment les ministères de l’Intérieur, des Transports et de la Santé publique. Tous les départements impliqués ont travaillé en parfaite synergie avec nos partenaires saoudiens », a conclu Dr Khar Diouf.